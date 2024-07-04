Как в 2010 году: ожидаются ли в Москве и области 40-градусная жара и смог
Практически весь июль в Центральной части России будет очень жарким. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Практически весь июль в Центральной части России будет очень жарким. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
— Ожидаются достаточно длительные периоды погоды с температурой воздуха 30 градусов и выше. Они будут чередоваться с непродолжительными периодами до двух дней, когда температура будет понижаться до 22−25 градусов. В это время будут идти кратковременные ливневые дожди, что естественно для летних периодов, когда развивается мощно-кучевая и кучево-дождевая облачность, — рассказал специалист.
При этом синоптик заверил, что не стоит беспокоиться о возникновении пожаров, которые бушевали в Центральной части России в 2010 году.
— С 2010 года провели много работ с торфяниками, которые в основном горели и накрывали смогом всю Москву и область. Также сейчас ведется определенная работа, торфяники заливают водой. Если это действительно так, то вероятность пожаров на торфяных болотах существенно снижается, — заверил Ильин.
Он также рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных. По словам Ильина, на выходных жара отступит, ее сменят ливни, грозы и град.
Кроме того, в предстоящую пятницу, 5 июля, в столичном регионе и Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий. Непогода будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и обильными осадками. Что опасно делать в этот период, «ВМ» узнала у ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.