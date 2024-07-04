17:56 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Что можно посадить в июле: свежие идеи для садоводов

Полный список растений для посадки в июле в огороде. Рассказываем, какие овощи, цветы и зелень можно посадить семенами на даче в начале или в конце месяца, чтобы получить богатый урожай, в проекте Погода Mail.ru.

Девушка сажает посадки в июле.
Источник: Shutterstock
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Сезон летнего и сочного урожая в самом разгаре. Природа в июле создает благоприятные условия для всех культур. Сад расцветает во всей красе: цветы распустились, а на грядках уже красуются ранние плоды. В материале подготовили полезные рекомендации по уходу за овощными и цветочными культурами, а также практические указания по их выращиванию. Объясним вместе с экспертом, что можно посадить в июле в огороде и как выбрать благоприятные дни для посева семян.

Правила подготовки грунта к посадке

Глубокий слой богатой рыхлой почвы в огороде создает оптимальные условия для постепенного развития стеблей и активного роста корневой системы культур. Сильные разветвленные корневища получают прямой доступ к воде и химическим веществам. Положительный результат — высокоактивное и интенсивное развитие зеленой листвы.

В почве должен всегда содержаться гумус или перегной, который образовался в результате перегнивания остатков старых растений. Плодородие — это основная особенность почвы, которая приобретается благодаря перегною.

Биогумус, произведенный червями, считается лучшим органическим удобрением на земле. В его составе есть различные микроэлементы, азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и другие питательные вещества, которые нужны для динамичного роста растений. Биогумус обладает высокой влагоемкостью и может удерживать до 65—75% жидкости.

Посадки, высаженные в открытый грунт.
Источник: Shutterstock

В июле почва на грядках быстро пересыхает, поэтому рекомендуем использовать мульчу, например сено, солому, опилки, нейтральный торф и готовый компост, скошенную газонную траву, а еще лучше — смесь имеющихся перечисленных ингредиентов. Нужно сделать слой толщиной не более 3,5 см. Благодаря ему грунт остается рыхлым и немного влажным, гумусовый уровень активнее увеличивается, также создается питательная среда для полезных обитателей в земле.

Безопасные улучшители земли
Советуем заселять грунт полезными микроорганизмами, которые преобразовывают разнообразные остатки старых растений для питания садовых культур
Натуральные удобрения для земли
Древесная зола, костная и рыбная мука, измельченный шунгит, доломитовая крошка, горчичный жмых, измельченная крапива, кровяная мука, мраморная известняковая мука, сапропель рассыпчатый, скорлупа яичная, уголь активированный, фосфоритная мука, трепел, углемук

Что можно посадить в июле в огороде

В этом разделе вы найдете познавательную информацию, какие растительные культуры можно выращивать у себя в огороде в этот период.

1. Овощи и корнеплоды

При посадке теплолюбивых культур в июле можно получить разнообразный и богатый урожай.

«Июль отлично подходит для высадки овощей. Рекомендую посеять редис, редьку, дайкон, репу, а также ультраранние сорта моркови, гороха, свеклы и огурцов», — рассказала Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии.

Редис

Редис.
Источник: Shutterstock
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Это однолетнее корнеплодное растение. Редис — влаголюбивая культура, поэтому в период ухода особое значение имеют поливы, которые повышают урожай, улучшают его качество, форму и вкус. Рекомендуем посадки аккуратно и периодически рыхлить, чтобы корнеплоды не становились «деревянными». Корневая система в идеале не должна испытывать нехватку кислорода, поэтому лучше высаживать овощ в легкую, рыхлую и плодородную землю. Редис может стрелковаться из-за недостаточного полива и избыточной дозы фосфора или азота.

Популярные скороспелые сорта корнеплода: «французский завтрак», «рондар F1», «аврора», «амур», «дамские пальчики», «белый зефир».

Глубина посадки посевного материала в почву
0,3—0,5 см
Схема высадки
В ряду — 8,5—9,5 см; 
между рядами — 10—22 см

Редька

Редька.
Источник: Shutterstock

Овощная культура выращивается посевом в землю. Советуем поливать чаще, считается, что редька — влаголюбивое растение. Лучше не забывать прореживать грядку, потому что корнеплоды могут быстро стрелковаться. В слишком жаркие дни посадки овоща советуем притенять от прямых лучей солнца.

Распространенные ранние сорта корнеплода в нашей стране: «летняя круглая белая», «майская», «одесская 5», «сударушка», «зеленая богиня», «красная длинная летняя», «лекарь».

Глубина посадки посевного материала в почву
1,5—2,1 см
Схема высадки 
В ряду —13 см; 
между рядами — 10,5—22 см

Огурцы

Огурцы.
Источник: Shutterstock

Это один из самых популярных овощей в России. Почти на каждом огороде можно встретить грядку с огурцами, с которой в течение всего лета садовники собирают сочные и зеленые плоды. Растение интенсивно развивается и дает высокий урожай на рыхлых перегнойных и отлично прогреваемых землях. Полив посадкам огурцов нужен регулярный и обильный. Советуем увлажнять овощную культуру не под основной ствол, а именно по кругу и равномерно.

Известные ультраскороспелые сорта огурцов: «кураж F1», «муромский 36», «уральский корнишон», «муравей F1», «авион F1», «емеля F1».

Глубина посадки посевного материала в почву
1—2,5 см
Схема высадки
35 × 35 см

2. Цветы

«Летом высевают двулетние и многолетние цветочные культуры: виолу, маргаритки, календулу. У многолетников необходимо обратить внимание на то, чтобы в условиях посева не требовалась стратификация семян, тогда их лучше сажать под зиму, а остальные можно высевать. Они успеют взойти и подрасти, чтобы в следующем сезоне радовать своим ярким цветением. Это нивяник, дельфиниум, аквилегия, гвоздика турецкая», — советует эксперт Галина Гордеева.

Флоксы

Флоксы.
Источник: Shutterstock

Эти нежные цветы украсят любой садовый участок, не требуя сложного и специфического ухода. Флоксы — травянистая культура, относящаяся к семейству синюховых. Цветущие растения не любят жару, излишнюю влагу и отлично растут в полутени или в освещенном цветнике.

Популярные сорта флоксов в России: «джейд», «эндинг блю», «кул ватер», «наташа», «омега», «маншнее».

Глубина посадки саженцев в почву
На 9,5—15 см глубже длины корневища
Схема высадки
Между рядами — 30—40 см

Нивяник

Нивяник.
Источник: Shutterstock

С середины июля рекомендуем сажать семена этого цветка. Нивяник относится к семейству астровых, или сложноцветковых. Растение имеет нежные простые и интересные махровые формы. Цветок неприхотливый и достаточно долго цветет. Рекомендуем для посадки выбрать хорошо освещенную клумбу с дренированной и плодородной землей.

Распространенные сорта нивяника в нашей стране: «крейзи дейзи», «серебряная принцесса», «аляска», «мадонна», «гигант», «белый король F1».

Глубина посадки в почву
0,8—1,2 см
Схема высадки
Между рядами — 30—35 см

Аквилегия

Аквилегия.
Источник: Shutterstock

Нежный и утонченный цветок относится к семейству лютиковых и насчитывает свыше 100 различных видов. Садовое растение возможно вырастить почти во всех регионах страны. От вида и сорта зависит высота основного стебля, расцветка и общий внешний вид. Аквилегия предпочитает рыхлую, легкую и плодородную землю. Лучше всего цветет и развивается в затененном месте, но и на солнечной клумбе чувствует себя хорошо.

Востребованные сорта аквилегии в России: «барлоу», «винки дабл ред-уайт», «маккана», «красная звезда», «колумбина», «руби порт», «синяя звезда».

Глубина посадки в почву
0,6—1,3 см
Схема высадки
Между рядами — 30—35 см

3. Зелень

Разнообразьте свой летний урожай из сада вкусными и полезными ароматными растениями.

«В июле свободно можно посеять различную зелень, например листовой салат, укроп, петрушку (предварительно замочив семена в теплой воде), шпинат, руколу», — объясняет эксперт Галина Гордеева.

Листовой салат

Листовой салат.
Источник: Shutterstock

Скороспелое растение из семейства астровых, или сложноцветковых. Листовой салат, как и другие быстрорастущие культуры, предпочитает рыхлую и плодородную почву. Лучшим удобрением для этой зелени считается компост (перегной) или перепревший навоз, подкормка вносится из расчета 3,5—4 кг на 1 кв. м. Поливы должны быть регулярными, но умеренными. Избыточная влажность способствует развитию грибковых болезней и снижает качество и количество урожая.

Распространенные сорта листового салата: «оаклиф», «забава», «лолло росса», «московский парниковый», «лолло блонда», «балет».

Глубина посадки в почву
Без заглубления посевного материала
Схема высадки
В ряду — 13—16 см; между рядами — 12—22 см

Шпинат

Шпинат.
Источник: Shutterstock

Однолетнее скороспелое растение из семейства маревых, или амарантовых. Эта зелень считается наиболее популярным и ценным листовым. Наибольшую ценность для человека представляет шпинат в сыром виде, потому что в нем сохраняются витамины. Шпинат можно сажать до трех или четырех раз за лето. Способ посева семян и ухода за шпинатом абсолютно такой же, как у листового салата.

Популярные сорта этой зелени в России: «матадор», «илья муромец», «крепыш», «исполинский», «папай», «жирнолистный».

Глубина посадки в почву
Без заглубления посевного материала
Схема высадки
В ряду — 10,6—16 см; 
между рядами — 13—16,5 см

Рукола

Руккола.
Источник: Shutterstock

Однолетняя скороспелая травянистая культура из семейства капустных. Листья растения употребляют в сыром виде и добавляют в разнообразные овощные салаты. Рукола предпочитает влажную, рыхлую и плодородную землю. На бедных и сухих почвах зелень слабо развивается. Советуем поливать посадки руколы регулярно, но умеренно.

Востребованные сорта ароматного растения в нашей стране: «гурман», «диковина», «рококо», «оливетта», «триция», «корсика».

Глубина посадки посевного материала в почву
0,6—1,3 см
Схема высадки
В ряду — 6—8 см; 
между рядами — 10—15 см

Лунный календарь на июль 2024 с благоприятными посадочными днями

Для садоводов, которые высаживают культуры в соответствии с фазами Луны, составили таблицу благоприятных и неблагоприятных дней на июль 2024 года. Эта информация поможет определить наилучшее время для обработки садовых культур и грунта, посадки и пересадки растений и других процессов. Зная фазы Луны и ее прохождение через многочисленные знаки зодиака, вы сможете добиться лучших результатов.

Дата
МожноНельзя
1 июля
Опрыскивание, пасынкование и прореживание. Рыхление и мульчирование грунта. Увлажнение всех посадок
Избыточный полив. Работа с корнями
2 июля
Посев редьки и репы для зимнего потребления, можно сажать редис и дайкон. Подкормка растений, образующих плоды над землей
Избыточный полив. Не стоит проводить рыхление грунта
3 июля
Повторных посев зелени. Полив и подкормка капусты, салата, пряных растений. Обрезка усов у земляники, удаление поросли, сухих и больных ветвей на деревьях
Нельзя проводить пикировку растений
4 июля
Уход за почвой. Деление и пересадка многолетних цветов. Борьба с сорняками, рыхление и мульчирование грунта
Избыточный полив
5 июля
Опрыскивание огурцов, томатов и сладких перцев, а также других теплолюбивых культур стимуляторами роста. Борьба с вредителями. Умеренный полив всех посадок
Нельзя проводить пересадку и пикировку садовых культур. Также не стоит копать и работать с корнями растений
6 июля
Прикорневой умеренный полив. Уход за землей и садовыми культурами: рыхление, мульчирование и аккуратное окучивание. Подкормка удобрениями всех посадок. Пересадка и посадка кустарников в огороде
Не стоит проводить удаление и укорачивание побегов. Нельзя сеять семена
7 июля
Подкормка овощных растений с надземными плодами и ягодных посадок. Рыхление междурядий, мульчирование грядок, окучивание и компостирование. По возможности воздержитесь от увлажнения посадок
Нельзя проводить удаление побегов и окулировку
8 июля
Выкопка клубней и сбор созревших семян. Борьба с вредителями растений. Прополка и прореживание. Пасынкование помидоров и прищипка бахчевых культур в огороде
Избыточный полив. Не проводите обрезку
9 июля
Посадка земляники и ирисов. Перекопка и рыхление грунта, окучивание и мульчирование. Подкормка корнеплодов и других овощных растений. Советуем пересадить тюльпаны и мелколуковичные культуры. Прикорневое умеренное увлажнение посадок
Не проводите пересадку и обрезку
10 июля
Сбор урожая. Выкопка корнеплодов. Посадка растений. Можно пересадить пекинскую капусту. Лучший день для высадки цветов
Нельзя проводить пересадку плодовых деревьев
11 июля
Сбор трав и цветов. Орошение всех растений в саду. Высадка редьки и репы для зимнего хранения. Выкапываем тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Удобряем цветы и высаживаем молодые посадки из емкостей 
Не проводите обрезку и пикировку. Не советуем убирать листву и ботву
12 июля
Прикорневой умеренный полив и уборка ботвы и листьев
Нельзя высаживать, укоренять и черенковать 
13 июля
Отличный день для любых посадок и пересадок. Прореживание грядок. Собираем наиболее крупные корнеплоды и сочный шпинат, укроп и петрушку
Избыточный полив
14 июля
Уход за землей и садовыми культурами: рыхление, мульчирование и постепенное окучивание. Оптимальный день для подкормки и прививки садовых растений. Умеренный полив
Нельзя пересаживать и обрезать плодовые деревья
15 июля
Сбор свежего урожая. Лучше убрать созревшие надземные плоды в теплицах. Подкормка овощных растений с надземными плодами и ягодных посадок
Не стоит обрезать деревья и кустарники
16 июля
Обильный полив всех посадок в саду. Укоренение черенков. Рекомендуем подкормить минеральным удобрением различные растения
Не стоит убирать листву и ботву
17 июля
Прореживание грядок в огороде. Сбор созревших овощей и ягод. Уход за грунтом и садовыми культурами: рыхление, мульчирование и постепенное окучивание
Избыточный полив посадок
18 июля
Обильный полив. Сбор семян, они дадут здоровые всходы и богатый урожай. Обязательно нужно удобрить многолетние цветы
Не рекомендуется убирать листву и ботву
19 июля
Рыхление междурядий, мульчирование грядок, окучивание и компостирование. Сбор урожая, а именно чеснока, огурцов, баклажанов и раннего картофеля
Нельзя копать и работать с корнями растений
20 июля
Отличный период для опрыскивания и обработки растений от вредителей и заболеваний. Борьба с сорняками. Удаляем сухую листву овощей и штамбовую поросль различных культур
Сегодня нельзя копать и работать с корнями растений
21 июля
День отдыха от активных работ. Рекомендуем удобрить почву. Полив и подкормка посадок в саду, особенно листостебельных и листовых растений. Можно посадить ароматную зелень для осеннего потребления
Собирать лекарственные травы. Нельзя сажать, обрезать и пасынковать культуры
22 июля
Обработка всех растений в огороде от болезней. Пикируем саженцы многолетних цветов, посеянных летом. Советуем повторно посеять зелень для осеннего потребления
Нельзя сажать, пасынковать и обрезать растения
23 июля
Уход за грунтом и садовыми культурами: рыхление, мульчирование и постепенное окучивание. Прополка и прореживание всходов. Собираем наиболее крупные корнеплоды
Избыточный полив. Активная работа в саду. Нельзя сажать, пасынковать и обрезать растения
24 июля
Подкормка овощных растений с надземными плодами и ягодных посадок. Прикорневой умеренный полив
Не стоит обрабатывать растения. Нельзя обрезать деревья, сажать, пасынковать и обрезать растения
25 июля
Сбор свежего урожая. Оптимальный период для уборки опавшей листвы
Обильный полив посадок в огороде. Любые процессы с корнями. Нельзя сажать, пасынковать и обрезать растения
26 июля
Умеренный полив всех посадок в саду. Укоренение черенков. Сбор урожая
Не стоит работать с корнями растений
27 июля
Сбор урожая. Выкопка корнеплодов. Посадка ароматных растений. Можно высаживать цветы. Подкормка корнеплодов
Избыточный полив растений. Не стоит работать с корнями растений
28 июля
Устанавливаем надежные ограждения для культур. На освободившиеся грядки вносим компост и перегной. Оптимальный период для прореживания всходов, опрыскивания культур от вредителей
Обильный полив овощных и цветочных культур
29 июля
Обязательно нужно удобрить многолетние цветы. Полив всех растений. Посадка цветов. Подкармливаем культуры и высаживанием молодые посадки из емкостей
Нельзя пикировать молодые растения
30 июля
Отличное время для посева овощных скороспелых культур. Аккуратное прореживание грядок в огороде. Уход за землей и садовыми культурами: рыхление, мульчирование и постепенное окучивание
Избыточный полив растений. Не стоит работать с корнями растений
31 июля
Благоустройство сада и цветника. Обрезка плодовых кустарников. Сбор созревших корнеплодов
Избыточный полив растений. Не стоит работать с корнями растений

Советы тем, кто сажает в июле

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В этом разделе рассмотрим информацию и раскроем секреты, которые помогут вам в растениеводстве.

«Участок для посевов необходимо подготовить: хорошо перекопать, добавив комплексное минеральное удобрение, обильно полить. Во избежание быстрого высыхания и перегрева посевы нужно укрывать защитным материалом или скошенной травой злаков без соцветий», — объясняет эксперт Галина Гордеева.

1. Аккуратная обрезка. Советуем удалять сухие листья и поврежденные разветвления плодовых деревьев и кустарников. С помощью обрезки можно сформировать желаемую форму.

2. Окучивание картофеля. Корневая система этого корнеплода большая и поверхностная, развивается в ширину, но не в глубину. В рассыпчатой и рыхлой земле корневища захватывают больше площади междурядий. Предпочитают мягкий грунт и клубни. Их намного больше на грядках после окучивания, потому что нет сопротивления твердой земли. Окучивать надо как можно раньше, повыше и чаще. Особенно после дождя или полива картофеля.

3. Борьба со слизнями и гусеницами. Советуем использовать эффективный состав смеси из древесной золы с обычным красным молотым перцем в соотношении 5 к 1 для защиты садовых культур от насекомых-вредителей, передвигающихся наземным способом. Нужно посыпать почву этой смесью, а именно вокруг стеблей растений. Этот способ станет барьером, только не забудьте надеть перчатки перед применением средства.

4. Умеренный полив посадок. Регулярно увлажняйте растения в огороде, особенно в жарких регионах России. Лучше всего поливать рано утром или вечером.

Женщина поливает цветы в саду.
Источник: Shutterstock

Чек-лист садоводу: что можно посадить в июле

Процесс посадки культурных растений в июле практически не отличается от высадки в июне, главная особенность — подобрать именно летние сорта и виды. Они более устойчивы к жаркой погоде и засухе. Для подкормки летних овощей и цветов подойдут любые комплексные удобрения.

В таблице ниже представлен список многочисленных садовых растений, которые можно культивировать в июле.

Название
Время созревания
Место для посадки
Условия посадки
Редис
30—40 дней
Солнечная грядка в огороде
Легкая, рыхлая и питательная земля
Редька
35—45 дней
Солнечная грядка в огороде
Рыхлая и богатая гумусом земля
Огурцы
35—55 дней
Грядка в теплице или солнечная грядка в огороде
Рыхлая, перегнойная и отлично прогреваемая земля
Флоксы
45—50 дней
Среднеосвещенный участок и полутень
Легкая и питательная земля
Нивяник
40—50 дней, будет цвести в следующем сезоне
Солнечное место в течение всего дня
Дренированная и плодородная земля
Аквилегия
35—45 дней, будет цвести в следующем сезоне
Затененное место на клумбе или среднеосвещенное
Легкая, рыхлая, плодородная, несырая почва
Листовой салат
35—40 дней
Солнечное место на клумбе
Легкая и плодородная земля
Шпинат
35—45 дней
Солнечное место в течение всего дня
Легкая и плодородная земля
Рукола
35—45 дней
Солнечное место в течение всего дня
Легкая и плодородная земля

Автор: Регина Миндубаева

Эксперт: Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии

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