Что можно посадить в июле: свежие идеи для садоводов

Сезон летнего и сочного урожая в самом разгаре. Природа в июле создает благоприятные условия для всех культур. Сад расцветает во всей красе: цветы распустились, а на грядках уже красуются ранние плоды. В материале подготовили полезные рекомендации по уходу за овощными и цветочными культурами, а также практические указания по их выращиванию. Объясним вместе с экспертом, что можно посадить в июле в огороде и как выбрать благоприятные дни для посева семян.
Правила подготовки грунта к посадке
Глубокий слой богатой рыхлой почвы в огороде создает оптимальные условия для постепенного развития стеблей и активного роста корневой системы культур. Сильные разветвленные корневища получают прямой доступ к воде и химическим веществам. Положительный результат — высокоактивное и интенсивное развитие зеленой листвы.
В почве должен всегда содержаться гумус или перегной, который образовался в результате перегнивания остатков старых растений. Плодородие — это основная особенность почвы, которая приобретается благодаря перегною.
Биогумус, произведенный червями, считается лучшим органическим удобрением на земле. В его составе есть различные микроэлементы, азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и другие питательные вещества, которые нужны для динамичного роста растений. Биогумус обладает высокой влагоемкостью и может удерживать до 65—75% жидкости.
В июле почва на грядках быстро пересыхает, поэтому рекомендуем использовать мульчу, например сено, солому, опилки, нейтральный торф и готовый компост, скошенную газонную траву, а еще лучше — смесь имеющихся перечисленных ингредиентов. Нужно сделать слой толщиной не более 3,5 см. Благодаря ему грунт остается рыхлым и немного влажным, гумусовый уровень активнее увеличивается, также создается питательная среда для полезных обитателей в земле.
|Безопасные улучшители земли
|Советуем заселять грунт полезными микроорганизмами, которые преобразовывают разнообразные остатки старых растений для питания садовых культур
|Натуральные удобрения для земли
|Древесная зола, костная и рыбная мука, измельченный шунгит, доломитовая крошка, горчичный жмых, измельченная крапива, кровяная мука, мраморная известняковая мука, сапропель рассыпчатый, скорлупа яичная, уголь активированный, фосфоритная мука, трепел, углемук
Что можно посадить в июле в огороде
В этом разделе вы найдете познавательную информацию, какие растительные культуры можно выращивать у себя в огороде в этот период.
При посадке теплолюбивых культур в июле можно получить разнообразный и богатый урожай.
«Июль отлично подходит для высадки овощей. Рекомендую посеять редис, редьку, дайкон, репу, а также ультраранние сорта моркови, гороха, свеклы и огурцов», — рассказала Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии.
Это однолетнее корнеплодное растение. Редис — влаголюбивая культура, поэтому в период ухода особое значение имеют поливы, которые повышают урожай, улучшают его качество, форму и вкус. Рекомендуем посадки аккуратно и периодически рыхлить, чтобы корнеплоды не становились «деревянными». Корневая система в идеале не должна испытывать нехватку кислорода, поэтому лучше высаживать овощ в легкую, рыхлую и плодородную землю. Редис может стрелковаться из-за недостаточного полива и избыточной дозы фосфора или азота.
Популярные скороспелые сорта корнеплода: «французский завтрак», «рондар F1», «аврора», «амур», «дамские пальчики», «белый зефир».
|Глубина посадки посевного материала в почву
|0,3—0,5 см
|Схема высадки
|В ряду — 8,5—9,5 см;
между рядами — 10—22 см
Овощная культура выращивается посевом в землю. Советуем поливать чаще, считается, что редька — влаголюбивое растение. Лучше не забывать прореживать грядку, потому что корнеплоды могут быстро стрелковаться. В слишком жаркие дни посадки овоща советуем притенять от прямых лучей солнца.
Распространенные ранние сорта корнеплода в нашей стране: «летняя круглая белая», «майская», «одесская 5», «сударушка», «зеленая богиня», «красная длинная летняя», «лекарь».
|Глубина посадки посевного материала в почву
|1,5—2,1 см
|Схема высадки
|В ряду —13 см;
между рядами — 10,5—22 см
Это один из самых популярных овощей в России. Почти на каждом огороде можно встретить грядку с огурцами, с которой в течение всего лета садовники собирают сочные и зеленые плоды. Растение интенсивно развивается и дает высокий урожай на рыхлых перегнойных и отлично прогреваемых землях. Полив посадкам огурцов нужен регулярный и обильный. Советуем увлажнять овощную культуру не под основной ствол, а именно по кругу и равномерно.
Известные ультраскороспелые сорта огурцов: «кураж F1», «муромский 36», «уральский корнишон», «муравей F1», «авион F1», «емеля F1».
|Глубина посадки посевного материала в почву
|1—2,5 см
|Схема высадки
|35 × 35 см
«Летом высевают двулетние и многолетние цветочные культуры: виолу, маргаритки, календулу. У многолетников необходимо обратить внимание на то, чтобы в условиях посева не требовалась стратификация семян, тогда их лучше сажать под зиму, а остальные можно высевать. Они успеют взойти и подрасти, чтобы в следующем сезоне радовать своим ярким цветением. Это нивяник, дельфиниум, аквилегия, гвоздика турецкая», — советует эксперт Галина Гордеева.
Эти нежные цветы украсят любой садовый участок, не требуя сложного и специфического ухода. Флоксы — травянистая культура, относящаяся к семейству синюховых. Цветущие растения не любят жару, излишнюю влагу и отлично растут в полутени или в освещенном цветнике.
Популярные сорта флоксов в России: «джейд», «эндинг блю», «кул ватер», «наташа», «омега», «маншнее».
|Глубина посадки саженцев в почву
|На 9,5—15 см глубже длины корневища
|Схема высадки
|Между рядами — 30—40 см
С середины июля рекомендуем сажать семена этого цветка. Нивяник относится к семейству астровых, или сложноцветковых. Растение имеет нежные простые и интересные махровые формы. Цветок неприхотливый и достаточно долго цветет. Рекомендуем для посадки выбрать хорошо освещенную клумбу с дренированной и плодородной землей.
Распространенные сорта нивяника в нашей стране: «крейзи дейзи», «серебряная принцесса», «аляска», «мадонна», «гигант», «белый король F1».
|Глубина посадки в почву
|0,8—1,2 см
|Схема высадки
|Между рядами — 30—35 см
Нежный и утонченный цветок относится к семейству лютиковых и насчитывает свыше 100 различных видов. Садовое растение возможно вырастить почти во всех регионах страны. От вида и сорта зависит высота основного стебля, расцветка и общий внешний вид. Аквилегия предпочитает рыхлую, легкую и плодородную землю. Лучше всего цветет и развивается в затененном месте, но и на солнечной клумбе чувствует себя хорошо.
Востребованные сорта аквилегии в России: «барлоу», «винки дабл ред-уайт», «маккана», «красная звезда», «колумбина», «руби порт», «синяя звезда».
|Глубина посадки в почву
|0,6—1,3 см
|Схема высадки
|Между рядами — 30—35 см
Разнообразьте свой летний урожай из сада вкусными и полезными ароматными растениями.
«В июле свободно можно посеять различную зелень, например листовой салат, укроп, петрушку (предварительно замочив семена в теплой воде), шпинат, руколу», — объясняет эксперт Галина Гордеева.
Скороспелое растение из семейства астровых, или сложноцветковых. Листовой салат, как и другие быстрорастущие культуры, предпочитает рыхлую и плодородную почву. Лучшим удобрением для этой зелени считается компост (перегной) или перепревший навоз, подкормка вносится из расчета 3,5—4 кг на 1 кв. м. Поливы должны быть регулярными, но умеренными. Избыточная влажность способствует развитию грибковых болезней и снижает качество и количество урожая.
Распространенные сорта листового салата: «оаклиф», «забава», «лолло росса», «московский парниковый», «лолло блонда», «балет».
|Глубина посадки в почву
|Без заглубления посевного материала
|Схема высадки
|В ряду — 13—16 см; между рядами — 12—22 см
Однолетнее скороспелое растение из семейства маревых, или амарантовых. Эта зелень считается наиболее популярным и ценным листовым. Наибольшую ценность для человека представляет шпинат в сыром виде, потому что в нем сохраняются витамины. Шпинат можно сажать до трех или четырех раз за лето. Способ посева семян и ухода за шпинатом абсолютно такой же, как у листового салата.
Популярные сорта этой зелени в России: «матадор», «илья муромец», «крепыш», «исполинский», «папай», «жирнолистный».
|Глубина посадки в почву
|Без заглубления посевного материала
|Схема высадки
|В ряду — 10,6—16 см;
между рядами — 13—16,5 см
Однолетняя скороспелая травянистая культура из семейства капустных. Листья растения употребляют в сыром виде и добавляют в разнообразные овощные салаты. Рукола предпочитает влажную, рыхлую и плодородную землю. На бедных и сухих почвах зелень слабо развивается. Советуем поливать посадки руколы регулярно, но умеренно.
Востребованные сорта ароматного растения в нашей стране: «гурман», «диковина», «рококо», «оливетта», «триция», «корсика».
|Глубина посадки посевного материала в почву
|0,6—1,3 см
|Схема высадки
|В ряду — 6—8 см;
между рядами — 10—15 см
Лунный календарь на июль 2024 с благоприятными посадочными днями
Для садоводов, которые высаживают культуры в соответствии с фазами Луны, составили таблицу благоприятных и неблагоприятных дней на июль 2024 года. Эта информация поможет определить наилучшее время для обработки садовых культур и грунта, посадки и пересадки растений и других процессов. Зная фазы Луны и ее прохождение через многочисленные знаки зодиака, вы сможете добиться лучших результатов.
|Дата
|Можно
|Нельзя
|1 июля
|Опрыскивание, пасынкование и прореживание. Рыхление и мульчирование грунта. Увлажнение всех посадок
|Избыточный полив. Работа с корнями
|2 июля
|Посев редьки и репы для зимнего потребления, можно сажать редис и дайкон. Подкормка растений, образующих плоды над землей
|Избыточный полив. Не стоит проводить рыхление грунта
|3 июля
|Повторных посев зелени. Полив и подкормка капусты, салата, пряных растений. Обрезка усов у земляники, удаление поросли, сухих и больных ветвей на деревьях
|Нельзя проводить пикировку растений
|4 июля
|Уход за почвой. Деление и пересадка многолетних цветов. Борьба с сорняками, рыхление и мульчирование грунта
|Избыточный полив
|5 июля
|Опрыскивание огурцов, томатов и сладких перцев, а также других теплолюбивых культур стимуляторами роста. Борьба с вредителями. Умеренный полив всех посадок
|Нельзя проводить пересадку и пикировку садовых культур. Также не стоит копать и работать с корнями растений
|6 июля
|Прикорневой умеренный полив. Уход за землей и садовыми культурами: рыхление, мульчирование и аккуратное окучивание. Подкормка удобрениями всех посадок. Пересадка и посадка кустарников в огороде
|Не стоит проводить удаление и укорачивание побегов. Нельзя сеять семена
|7 июля
|Подкормка овощных растений с надземными плодами и ягодных посадок. Рыхление междурядий, мульчирование грядок, окучивание и компостирование. По возможности воздержитесь от увлажнения посадок
|Нельзя проводить удаление побегов и окулировку
|8 июля
|Выкопка клубней и сбор созревших семян. Борьба с вредителями растений. Прополка и прореживание. Пасынкование помидоров и прищипка бахчевых культур в огороде
|Избыточный полив. Не проводите обрезку
|9 июля
|Посадка земляники и ирисов. Перекопка и рыхление грунта, окучивание и мульчирование. Подкормка корнеплодов и других овощных растений. Советуем пересадить тюльпаны и мелколуковичные культуры. Прикорневое умеренное увлажнение посадок
|Не проводите пересадку и обрезку
|10 июля
|Сбор урожая. Выкопка корнеплодов. Посадка растений. Можно пересадить пекинскую капусту. Лучший день для высадки цветов
|Нельзя проводить пересадку плодовых деревьев
|11 июля
|Сбор трав и цветов. Орошение всех растений в саду. Высадка редьки и репы для зимнего хранения. Выкапываем тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Удобряем цветы и высаживаем молодые посадки из емкостей
|Не проводите обрезку и пикировку. Не советуем убирать листву и ботву
|12 июля
|Прикорневой умеренный полив и уборка ботвы и листьев
|Нельзя высаживать, укоренять и черенковать
|13 июля
|Отличный день для любых посадок и пересадок. Прореживание грядок. Собираем наиболее крупные корнеплоды и сочный шпинат, укроп и петрушку
|Избыточный полив
|14 июля
|Уход за землей и садовыми культурами: рыхление, мульчирование и постепенное окучивание. Оптимальный день для подкормки и прививки садовых растений. Умеренный полив
|Нельзя пересаживать и обрезать плодовые деревья
|15 июля
|Сбор свежего урожая. Лучше убрать созревшие надземные плоды в теплицах. Подкормка овощных растений с надземными плодами и ягодных посадок
|Не стоит обрезать деревья и кустарники
|16 июля
|Обильный полив всех посадок в саду. Укоренение черенков. Рекомендуем подкормить минеральным удобрением различные растения
|Не стоит убирать листву и ботву
|17 июля
|Прореживание грядок в огороде. Сбор созревших овощей и ягод. Уход за грунтом и садовыми культурами: рыхление, мульчирование и постепенное окучивание
|Избыточный полив посадок
|18 июля
|Обильный полив. Сбор семян, они дадут здоровые всходы и богатый урожай. Обязательно нужно удобрить многолетние цветы
|Не рекомендуется убирать листву и ботву
|19 июля
|Рыхление междурядий, мульчирование грядок, окучивание и компостирование. Сбор урожая, а именно чеснока, огурцов, баклажанов и раннего картофеля
|Нельзя копать и работать с корнями растений
|20 июля
|Отличный период для опрыскивания и обработки растений от вредителей и заболеваний. Борьба с сорняками. Удаляем сухую листву овощей и штамбовую поросль различных культур
|Сегодня нельзя копать и работать с корнями растений
|21 июля
|День отдыха от активных работ. Рекомендуем удобрить почву. Полив и подкормка посадок в саду, особенно листостебельных и листовых растений. Можно посадить ароматную зелень для осеннего потребления
|Собирать лекарственные травы. Нельзя сажать, обрезать и пасынковать культуры
|22 июля
|Обработка всех растений в огороде от болезней. Пикируем саженцы многолетних цветов, посеянных летом. Советуем повторно посеять зелень для осеннего потребления
|Нельзя сажать, пасынковать и обрезать растения
|23 июля
|Уход за грунтом и садовыми культурами: рыхление, мульчирование и постепенное окучивание. Прополка и прореживание всходов. Собираем наиболее крупные корнеплоды
|Избыточный полив. Активная работа в саду. Нельзя сажать, пасынковать и обрезать растения
|24 июля
|Подкормка овощных растений с надземными плодами и ягодных посадок. Прикорневой умеренный полив
|Не стоит обрабатывать растения. Нельзя обрезать деревья, сажать, пасынковать и обрезать растения
|25 июля
|Сбор свежего урожая. Оптимальный период для уборки опавшей листвы
|Обильный полив посадок в огороде. Любые процессы с корнями. Нельзя сажать, пасынковать и обрезать растения
|26 июля
|Умеренный полив всех посадок в саду. Укоренение черенков. Сбор урожая
|Не стоит работать с корнями растений
|27 июля
|Сбор урожая. Выкопка корнеплодов. Посадка ароматных растений. Можно высаживать цветы. Подкормка корнеплодов
|Избыточный полив растений. Не стоит работать с корнями растений
|28 июля
|Устанавливаем надежные ограждения для культур. На освободившиеся грядки вносим компост и перегной. Оптимальный период для прореживания всходов, опрыскивания культур от вредителей
|Обильный полив овощных и цветочных культур
|29 июля
|Обязательно нужно удобрить многолетние цветы. Полив всех растений. Посадка цветов. Подкармливаем культуры и высаживанием молодые посадки из емкостей
|Нельзя пикировать молодые растения
|30 июля
|Отличное время для посева овощных скороспелых культур. Аккуратное прореживание грядок в огороде. Уход за землей и садовыми культурами: рыхление, мульчирование и постепенное окучивание
|Избыточный полив растений. Не стоит работать с корнями растений
|31 июля
|Благоустройство сада и цветника. Обрезка плодовых кустарников. Сбор созревших корнеплодов
|Избыточный полив растений. Не стоит работать с корнями растений
Советы тем, кто сажает в июле
В этом разделе рассмотрим информацию и раскроем секреты, которые помогут вам в растениеводстве.
«Участок для посевов необходимо подготовить: хорошо перекопать, добавив комплексное минеральное удобрение, обильно полить. Во избежание быстрого высыхания и перегрева посевы нужно укрывать защитным материалом или скошенной травой злаков без соцветий», — объясняет эксперт Галина Гордеева.
1. Аккуратная обрезка. Советуем удалять сухие листья и поврежденные разветвления плодовых деревьев и кустарников. С помощью обрезки можно сформировать желаемую форму.
2. Окучивание картофеля. Корневая система этого корнеплода большая и поверхностная, развивается в ширину, но не в глубину. В рассыпчатой и рыхлой земле корневища захватывают больше площади междурядий. Предпочитают мягкий грунт и клубни. Их намного больше на грядках после окучивания, потому что нет сопротивления твердой земли. Окучивать надо как можно раньше, повыше и чаще. Особенно после дождя или полива картофеля.
3. Борьба со слизнями и гусеницами. Советуем использовать эффективный состав смеси из древесной золы с обычным красным молотым перцем в соотношении 5 к 1 для защиты садовых культур от насекомых-вредителей, передвигающихся наземным способом. Нужно посыпать почву этой смесью, а именно вокруг стеблей растений. Этот способ станет барьером, только не забудьте надеть перчатки перед применением средства.
4. Умеренный полив посадок. Регулярно увлажняйте растения в огороде, особенно в жарких регионах России. Лучше всего поливать рано утром или вечером.
Чек-лист садоводу: что можно посадить в июле
Процесс посадки культурных растений в июле практически не отличается от высадки в июне, главная особенность — подобрать именно летние сорта и виды. Они более устойчивы к жаркой погоде и засухе. Для подкормки летних овощей и цветов подойдут любые комплексные удобрения.
В таблице ниже представлен список многочисленных садовых растений, которые можно культивировать в июле.
|Название
|Время созревания
|Место для посадки
|Условия посадки
|Редис
|30—40 дней
|Солнечная грядка в огороде
|Легкая, рыхлая и питательная земля
|Редька
|35—45 дней
|Солнечная грядка в огороде
|Рыхлая и богатая гумусом земля
|Огурцы
|35—55 дней
|Грядка в теплице или солнечная грядка в огороде
|Рыхлая, перегнойная и отлично прогреваемая земля
|Флоксы
|45—50 дней
|Среднеосвещенный участок и полутень
|Легкая и питательная земля
|Нивяник
|40—50 дней, будет цвести в следующем сезоне
|Солнечное место в течение всего дня
|Дренированная и плодородная земля
|Аквилегия
|35—45 дней, будет цвести в следующем сезоне
|Затененное место на клумбе или среднеосвещенное
|Легкая, рыхлая, плодородная, несырая почва
|Листовой салат
|35—40 дней
|Солнечное место на клумбе
|Легкая и плодородная земля
|Шпинат
|35—45 дней
|Солнечное место в течение всего дня
|Легкая и плодородная земля
|Рукола
|35—45 дней
|Солнечное место в течение всего дня
|Легкая и плодородная земля
Эксперт: Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии