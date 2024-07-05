10:57 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые назвали самый эффективный способ охлаждения городов с помощью крыш

Британские ученые из Лондонского университета сравнили методы охлаждения крыш многоквартирных домов и назвали оптимальный способ снижения температуры летом в крупном городе.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Как показали расчеты, интенсивное использование кондиционеров может повысить температуру наружного воздуха на 1 градус по Цельсию в густонаселенном центре мегаполиса.

Команда рассмотрела эффективность таких методов охлаждения кровель, как окраска их белой или другой светоотражающей краской, размещение на крышах зеленых насаждений, а также установка солнечных панелей.

Оказалось, что отражающее покрытие крыш может снизить температуру воздуха по всему города в среднем на 1,2°C, а в некоторых местах — до 2 градусов.

Другие системы, как сады на крышах или солнечные панели, оказались значительно менее эффективны, охладив воздух лишь на 0,3°C.

Исследование предоставило дополнительную информацию об управлении городской жарой путем сравнения нескольких распространенных пассивных и активных мер по снижению воздействия жары.

Отражая, а не поглощая тепло, прохладные крыши имеют двойное преимущество: они охлаждают не только внешнюю городскую среду, но и внутреннюю часть зданий, подчеркнули специалисты.

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