02:42 (мск), источник: Аргументы и факты

Как бороться с открытыми корнями деревьев на даче?

Обнаженные корни деревьев — проблема и старых, и новых дач.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Обнаженные корни деревьев — проблема и старых, и новых дач, где есть не только садовые деревья, но и «дикари», оставшиеся, например, после того, как был вырублен лесной массив. Они, разумеется, создают дискомфорт. Не только при хождении, но и в плане внешней привлекательности участка, а равно при разбивке сада, огорода или цветника. Как избавиться от такой «обнаженки»? Разбираемся с экспертом.

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Вылезающие на поверхность корни старых деревьев — впрочем, иногда и молодые демонстрируют такой же дефект — можно либо просто замульчировать, либо создать постоянный почвенный покров и укрепить его другими растениями.

В первом случае используют мульчу в виде обычной почвы с добавлением большого количества таких элементов, как, например, кора или щепа. Они делают более удобным проход по зонам, где вылезли корни, и при этом препятствуют, с одной стороны, повреждению этих корней, а с другой — предотвращают возможное появление корневой поросли, которая способна усугубить ситуацию, если ее вовремя не уничтожить.

Но гораздо эффективнее — и в конечном итоге еще и эффектнее — превратить (по возможности, конечно) участки с выпирающими корнями в оригинальную деталь дизайна.

Для этого весь приствольный круг засыпается плодородной почвой слоем в 15−20 сантиметров. Почва разравнивается и засевается для начала сидератами или травой для газона. Это будет первый сезон сокрытия обнаженных корней. На следующий год сидераты можно заделать в имеющийся слой почвы и насыпать поверх следующий слой — еще примерно сантиметров 15−20 — все зависит от того, насколько корни сильно выпирают.

После этого приствольный круг можно использовать как цветник, посадив там декоративные растения или любые цветы — на ваш вкус и выбор. Многие дачники, например, разбивают его на красивые сектора и используют даже вьющиеся растения, опорой которым служит то самое старое дерево.

 Особняки и бриллианты. Раскрыта схема тайного заработка Зеленского
«Отдохнули в Европах? В окопы!» Украинцев-«эмигрантов» загоняют в «Лють»
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»