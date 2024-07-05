Как бороться с открытыми корнями деревьев на даче?
Обнаженные корни деревьев — проблема и старых, и новых дач.
Обнаженные корни деревьев — проблема и старых, и новых дач.
Обнаженные корни деревьев — проблема и старых, и новых дач, где есть не только садовые деревья, но и «дикари», оставшиеся, например, после того, как был вырублен лесной массив. Они, разумеется, создают дискомфорт. Не только при хождении, но и в плане внешней привлекательности участка, а равно при разбивке сада, огорода или цветника. Как избавиться от такой «обнаженки»? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Вылезающие на поверхность корни старых деревьев — впрочем, иногда и молодые демонстрируют такой же дефект — можно либо просто замульчировать, либо создать постоянный почвенный покров и укрепить его другими растениями.
В первом случае используют мульчу в виде обычной почвы с добавлением большого количества таких элементов, как, например, кора или щепа. Они делают более удобным проход по зонам, где вылезли корни, и при этом препятствуют, с одной стороны, повреждению этих корней, а с другой — предотвращают возможное появление корневой поросли, которая способна усугубить ситуацию, если ее вовремя не уничтожить.
Но гораздо эффективнее — и в конечном итоге еще и эффектнее — превратить (по возможности, конечно) участки с выпирающими корнями в оригинальную деталь дизайна.
Для этого весь приствольный круг засыпается плодородной почвой слоем в 15−20 сантиметров. Почва разравнивается и засевается для начала сидератами или травой для газона. Это будет первый сезон сокрытия обнаженных корней. На следующий год сидераты можно заделать в имеющийся слой почвы и насыпать поверх следующий слой — еще примерно сантиметров 15−20 — все зависит от того, насколько корни сильно выпирают.
После этого приствольный круг можно использовать как цветник, посадив там декоративные растения или любые цветы — на ваш вкус и выбор. Многие дачники, например, разбивают его на красивые сектора и используют даже вьющиеся растения, опорой которым служит то самое старое дерево.