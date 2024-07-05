Какой сидерат раскисляет почву на огороде?
Эксперт рассказал о биологических союзниках нейтралитета почвы.
Эксперт рассказал о биологических союзниках нейтралитета почвы.
Большинство огородных и садовых культур все-таки предпочитают нейтральные почвы, а отклонения в сторону излишней кислотности или защелачивания воспринимают крайне негативно. Либо хиреют и плохо растут, либо наблюдаются неполадки с плодоношением. Способов добиваться улучшения кислотно-щелочного баланса дачники выработали много, но в свете тотального увлечения экологическими методами этот выглядит наиболее привлекательным. Что за способ?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Один из самых действенных способов скорректировать кислые почвы в нужную сторону нейтральной реакции — хорошо известные всем сидераты. Минус у него только один: на какое-то время определенный участок огорода выпадает из оборота, пока сидераты на нем произрастают. Но это, конечно, очень условный недостаток, поскольку плюсов гораздо больше.
Применяя сидераты для корректировки, вы не только можете добиться этого узконаправленного результата, но и заметно повысить плодородие на участке, улучшить структуру почвы, а также заметно снизить фон заболеваемости растений и попутно еще и уменьшить количество вредителей, а равно и сорняков, поскольку именно так это работает.
Что именно выбрать? Наилучшим образом с задачей раскисления почвы справляется люпин. Он за сезон «сдвигает» кислотность практически до нейтрального уровня, а вдобавок и обогащает почву азотом, что немаловажно, делая практически на целый сезон ненужным применение азотсодержащих удобрений, а также навоза или куриного помета. Чуть хуже, но вполне прилично действуют в этом направлении вика и лядвенец.
Аналогичное действие производят и горчица с овсом или, например, рожью, но в значительно более слабой мере. За один сезон им с излишней кислотностью не справиться, даже если попытаться как-то перекомбинировать их между собой, применив смешанные посевы. Но если нет возможности посеять люпин, то и эти сидераты подойдут. Встречаются рекомендации применять в качестве раскисляющего сидерата гречиху, но ее эффект еще более слабый, чем у горчицы или овса, так что для выполнения именно этой задачи ее лучше не использовать.