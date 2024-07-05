10:20 (мск), источник: Аргументы и факты

Эксперт объяснил, почему метеорологи ошибаются в прогнозах погоды

При прогнозировании погоды используются дифференциальные уравнения.

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Эксперт Илич объяснил, почему метеорологи ошибаются в прогнозах погоды | Источник: www.globallookpress.com

Прогноз погоды составляют при помощи системы дифференциальных уравнений, рассчитываемых суперкомпьютером, однако получаемых данных не хватает для полного анализа климата, поэтому синоптики могут ошибаться. Об этом в беседе с «360» рассказал эксперт Владислав Илич.

По его словам, все основные метеорологические характеристики получают с метеостанций, спутников или с данных дистанционного зондирования. Речь о температуре воздуха, скорости ветра, уровне влажности и так далее. Илич отметил, что при прогнозировании уравнения сами себе бесполезны.

«Понятно, что поставить метеостанции каждые пять метров по всей территории Земли — в океане, в Сибири, в Арктике и так далее — просто невозможно. И отсюда возникает такой эффект, который называется эффектом бабочки», — заявил он, объяснив суть данного эффекта в том, что человечество еще не научилось полностью описывать климат.

Эксперт уточнил, что погрешность в анализе зависит от даты и дальности прогноза.

«Все профессиональные метеорологи говорят, что в современных условиях прогноз более чем на три дня невозможен, а его точность меньше 50%. И фактически мы скатываемся в то, что угадали или не угадали», — резюмировал он.

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