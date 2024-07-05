Эксперт объяснил, почему метеорологи ошибаются в прогнозах погоды
При прогнозировании погоды используются дифференциальные уравнения.
При прогнозировании погоды используются дифференциальные уравнения.
Прогноз погоды составляют при помощи системы дифференциальных уравнений, рассчитываемых суперкомпьютером, однако получаемых данных не хватает для полного анализа климата, поэтому синоптики могут ошибаться. Об этом в беседе с «360» рассказал эксперт Владислав Илич.
По его словам, все основные метеорологические характеристики получают с метеостанций, спутников или с данных дистанционного зондирования. Речь о температуре воздуха, скорости ветра, уровне влажности и так далее. Илич отметил, что при прогнозировании уравнения сами себе бесполезны.
«Понятно, что поставить метеостанции каждые пять метров по всей территории Земли — в океане, в Сибири, в Арктике и так далее — просто невозможно. И отсюда возникает такой эффект, который называется эффектом бабочки», — заявил он, объяснив суть данного эффекта в том, что человечество еще не научилось полностью описывать климат.
Эксперт уточнил, что погрешность в анализе зависит от даты и дальности прогноза.
«Все профессиональные метеорологи говорят, что в современных условиях прогноз более чем на три дня невозможен, а его точность меньше 50%. И фактически мы скатываемся в то, что угадали или не угадали», — резюмировал он.