12:04 (мск), источник: ТАСС

Жителей Сочи и Сириуса предупредили о сильной жаре

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Сильная жара ожидается в Сочи и на федеральной территории Сириус, температура воздуха днем 5 июля может повыситься до 37 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с предупреждением метеорологов, с 12 — 14 часов и до конца дня 5 июля на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигнуть плюс 36−37 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении.

Ранее Главное управление МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение в регионе, температура воздуха днем с 6 по 8 июля повысится до 41 градуса. Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период жаркой погоды, стараться находиться в тени, пить больше воды, сократить время пребывания на открытом воздухе.

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