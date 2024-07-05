Жителей Сочи и Сириуса предупредили о сильной жаре

«В соответствии с предупреждением метеорологов, с 12 — 14 часов и до конца дня 5 июля на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигнуть плюс 36−37 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении.
Ранее Главное управление МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение в регионе, температура воздуха днем с 6 по 8 июля повысится до 41 градуса. Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период жаркой погоды, стараться находиться в тени, пить больше воды, сократить время пребывания на открытом воздухе.