11:36 (мск), источник: ТАСС

Грозы и ветер до 27 м/с ожидаются в 13 регионах России

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Грозы и ветер до 27 м/c ожидаются 5 июля на территории 13 регионов РФ, что может привести к нарушению жизнеобеспечения населения, сообщает МЧС РФ.

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Источник: Reuters

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС, 5 июля 2024 года существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — говорится в сообщении.

Грозы, град и ветер до 27 м/c ожидаются в Москве, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в Карелии. Также в Иркутской области может пройти гроза с градом, ветер усилится до 20 м/c.

В МЧС рекомендовали во время сильного ветра закрывать окна, по возможности не выходить из дома и не садиться за руль, не приближаться на улице к деревьям и шатким конструкциям. Во время грозы, напомнили в министерстве, нельзя находиться у водоемов, прятаться под высокими деревьями и держать в руках металлические предметы.

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