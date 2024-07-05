На Ставрополье прогнозируют ливни и град

«По данным Ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 7 июля 2024 года местами на территории края ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за этого возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера, связанные с подтоплением местности, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также вероятны нарушения в работе транспорта, повреждения опор линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе — повреждения строений и сельскохозяйственных культур.