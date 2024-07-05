Ураган «Орхан» надвигается на Москву
На Москву надвигается ураган «Орхан». Он накроет город около 15:00, а его пик придется на 17−18 часов.
На Москву надвигается ураган «Орхан». Он накроет город около 15:00, а его пик придется на 17−18 часов.
Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил Shot.
— До 2−3 часов ночи будет напряженно. Порывы ветра будут достигать 20−25 метров в секунду и сопровождаться сильнейшим ливнем с грозой и градом. Ожидается больше половины месячной нормы осадков. С персидского «Орхан» переводится как «правитель крепости», — написали в Telegram-канале Shot.
К началу урагана температура сохранится в районе 30−34 градусов, но постепенно она пойдет на спад.
Московский зоопарк временно остановил работу в пятницу, 5 июля, из-за предстоящей непогоды. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий. Парки культуры и отдыха в Москве также временно закрыты в связи с погодой. Кроме того, «Аэрофлот» объединил несколько рейсов из-за непогоды в городе.
На улицах организовали дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.