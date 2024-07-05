13:22 (мск), источник: Вечерняя Москва

Ураган «Орхан» надвигается на Москву

На Москву надвигается ураган «Орхан». Он накроет город около 15:00, а его пик придется на 17−18 часов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил Shot.

— До 2−3 часов ночи будет напряженно. Порывы ветра будут достигать 20−25 метров в секунду и сопровождаться сильнейшим ливнем с грозой и градом. Ожидается больше половины месячной нормы осадков. С персидского «Орхан» переводится как «правитель крепости», — написали в Telegram-канале Shot.

К началу урагана температура сохранится в районе 30−34 градусов, но постепенно она пойдет на спад.

Московский зоопарк временно остановил работу в пятницу, 5 июля, из-за предстоящей непогоды. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий. Парки культуры и отдыха в Москве также временно закрыты в связи с погодой. Кроме того, «Аэрофлот» объединил несколько рейсов из-за непогоды в городе.

На улицах организовали дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Большая опасность»: как изменится погода в Москве после урагана «Орхан»
Продуло: врач Мескина рассказала, можно ли простудиться из-за переохлажд...
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»