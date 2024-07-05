Вода в челябинских водоемах прогрелась до температуры Черного моря
В Челябинской области вода в реках и озерах прогрелась до +23 градусов. Таковы данные на 5 июля, сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометцентра.
В Челябинской области вода в реках и озерах прогрелась до +23 градусов. Таковы данные на 5 июля, сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометцентра.
Там отметили, что такая температура соответствует курортам Черного моря. Еще 3 июля показатели были на 1−2 градуса ниже.
Повышение температуры воды в водоемах Челябинской области синоптики связывают с жаркой погодой, установившейся в регионе в конце минувшей недели. В эти дни столбики термометров поднимаются до 29−32 градусов, пишет ИА «Ура.ру».
14 июня врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк рассказала, что в жаркую погоду водителям стоит отказаться от мяса и сладкого, чтобы чувствовать себя лучше и не перегревать организм. По ее словам, мясо относится к пище, которая сильно разгоняет температуру тела, так как для его переваривания печень начинает работать активнее.