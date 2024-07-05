15:42 (мск), источник: Известия

Вода в челябинских водоемах прогрелась до температуры Черного моря

В Челябинской области вода в реках и озерах прогрелась до +23 градусов. Таковы данные на 5 июля, сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 89% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Аргументы и факты

Там отметили, что такая температура соответствует курортам Черного моря. Еще 3 июля показатели были на 1−2 градуса ниже.

Повышение температуры воды в водоемах Челябинской области синоптики связывают с жаркой погодой, установившейся в регионе в конце минувшей недели. В эти дни столбики термометров поднимаются до 29−32 градусов, пишет ИА «Ура.ру».

14 июня врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк рассказала, что в жаркую погоду водителям стоит отказаться от мяса и сладкого, чтобы чувствовать себя лучше и не перегревать организм. По ее словам, мясо относится к пище, которая сильно разгоняет температуру тела, так как для его переваривания печень начинает работать активнее.

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