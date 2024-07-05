15:45 (мск), источник: ТАСС

В Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности будет действовать до полуночи

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильным ливнем, шквалом и грозой, будет действовать в Московском регионе до полуночи. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 89% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

По информации синоптиков, в период до 00:00 мск субботы ожидается гроза с ливнем, местами с очень сильным дождем и крупным градом. При этом интенсивность прогнозируемых осадков может составить до 20 мм за один час. Кроме того, оранжевый уровень объявлен еще и из-за ветра.

«При грозе ожидается шквалистое усиление ветра 20−25 м/с, в период с 12:00 мск до 21:00 мск имеется опасность формирования смерчей», — отмечают метеорологи на прогностической карте.

Здесь подчеркивается, что оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале предупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В то же время в течение дня в столице и Подмосковье, по информации Гидрометцентра РФ, сохранится сильная жара до 33−35 градусов. Подобные показатели синоптики называют аномальными, так как среднесуточная температура воздуха может быть на семь и более градусов выше климатической нормы.

В настоящее время столбики термометров в мегаполисе вплотную приблизились к отметке в плюс 30 градусов. Согласно последней информации, на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 29,3 градуса, а в центре города в районе гостиницы «Балчуг» температура составляет 29,6 градуса выше нуля.

Стоит отметить, что за минувшие сутки именно центр Москвы стал самой «горячей точкой» на карте столичного региона — воздух там прогревался до плюс 34,9 градуса. Предыдущей ночью же теплее всего было в подмосковной Коломне — плюс 15,2 градуса.

Как передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках Москвы и Подмосковья, небо постепенно начинает затягиваться облаками, чувствуется усиление ветра. На севере столицы на горизонте видны тяжелые черные тучи. В районе Сходни прошел небольшой дождь.

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