В Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности будет действовать до полуночи

По информации синоптиков, в период до 00:00 мск субботы ожидается гроза с ливнем, местами с очень сильным дождем и крупным градом. При этом интенсивность прогнозируемых осадков может составить до 20 мм за один час. Кроме того, оранжевый уровень объявлен еще и из-за ветра.
«При грозе ожидается шквалистое усиление ветра 20−25 м/с, в период с 12:00 мск до 21:00 мск имеется опасность формирования смерчей», — отмечают метеорологи на прогностической карте.
Здесь подчеркивается, что оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале предупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В то же время в течение дня в столице и Подмосковье, по информации Гидрометцентра РФ, сохранится сильная жара до 33−35 градусов. Подобные показатели синоптики называют аномальными, так как среднесуточная температура воздуха может быть на семь и более градусов выше климатической нормы.
В настоящее время столбики термометров в мегаполисе вплотную приблизились к отметке в плюс 30 градусов. Согласно последней информации, на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 29,3 градуса, а в центре города в районе гостиницы «Балчуг» температура составляет 29,6 градуса выше нуля.
Стоит отметить, что за минувшие сутки именно центр Москвы стал самой «горячей точкой» на карте столичного региона — воздух там прогревался до плюс 34,9 градуса. Предыдущей ночью же теплее всего было в подмосковной Коломне — плюс 15,2 градуса.
Как передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках Москвы и Подмосковья, небо постепенно начинает затягиваться облаками, чувствуется усиление ветра. На севере столицы на горизонте видны тяжелые черные тучи. В районе Сходни прошел небольшой дождь.