В Москве температура воздуха упала более чем на пять градусов
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве с началом ливня и грозы, отмечаемых в некоторых районов, упала за час более чем на 5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве с началом ливня и грозы, отмечаемых в некоторых районов, упала за час более чем на 5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В частности, по информации на 15:00 мск, на главной метеостанции мегаполиса, расположенной на ВДНХ, столбики термометров показывали плюс 28,8 градуса, а спустя час уже плюс 23,3 градуса. Аналогичным образом на четыре с небольшим градуса снизилась температура воздуха и в столичном аэропорту Внуково — там в 15:00 мск было плюс 24,6 градуса, а по последней информации — плюс 20,5 градуса. Сразу после полудня на девять градусов понизилась температура в подмосковном Клину — с плюс 27,9 градуса, фиксировавшихся на 12:00 мск, до плюс 18 градусов по информации на 15:00 мск.
Корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных районах Москвы и области, сообщают о сильном ливне, местами с градом и грозой. В частности, речь идет о юго-востоке и востоке мегаполиса, прошли осадки на северо-западе, западе и севере. Небольшой дождь прошел в центре столицы, в том числе в районе Тверского бульвара, где расположена штаб-квартира агентства ТАСС.
Ранее синоптики отмечали, что в Москве и области до полуночи действует оранжевый уровень погодной опасности. До этого времени ожидается гроза с сильным ливнем, местами с очень сильным дождем и крупным градом. При этом интенсивность прогнозируемых осадков может составить до 20 мм за один час. Кроме того, оранжевый уровень объявлен еще и из-за ветра. «При грозе ожидается шквалистое усиление ветра 20−25 м/с, в период с 12:00 мск до 21:00 мск имеется опасность формирования смерчей», — отмечают метеорологи. Подчеркивается, что оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале предупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.