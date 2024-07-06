Сильный шторм предсказали в республике Коми
Согласно данным Коми ЦГМС, в ближайшие дни по региону ожидается сильный шторм, сопровождаемый грозой, градом и обильными осадками.
Согласно данным Коми ЦГМС, в ближайшие дни по региону ожидается сильный шторм, сопровождаемый грозой, градом и обильными осадками.
Службы МЧС заранее предупреждают о необходимости мер для обеспечения безопасности.
По сообщениям синоптиков 6 и 7 июля почти на всей территории республики Коми, кроме Воркутинского района ожидается шквалистый ветер до 30 метров в секунду, атмосферные потоки сформируют грозовой фронт с обильными дождями и градом. По республике объявлено штормовое предупреждение. Возможно аварийное отключение электричества.
Главное управление МЧС России по Коми рекомендует гражданам быть осмотрительными и воздержаться от различных активностей, связанных с открытыми пространствами. Туристические походы, прогулки по лесам, а также участие в массовых мероприятиях могут стать опасными в условиях непогоды. Водителям следует быть бдительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также избегать дальних поездок во время неблагоприятной погоды.
Для тех, кто не может избежать длительных поездок, важно предпринять несколько шагов для обеспечения собственной безопасности. Проверьте заряд батареи вашего мобильного телефона и, при необходимости, зарядите его заранее. В случае возможного отключения электроэнергии, подготовьтесь к этому заранее, имея при себе необходимые запасы свечей, батареек и других предметов для аварийного освещения.
Кроме того, важно помнить о том, что во время шторма следует держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи и антенн, чтобы избежать опасности падения предметов или поражения молнией. Следуйте рекомендациям экстренных служб и оставайтесь в безопасности.