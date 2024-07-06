Какое растение навсегда выживет пырей с огорода?
Эксперт рассказал о закоренелых вытеснителях конкурентов.
Эксперт рассказал о закоренелых вытеснителях конкурентов.
Пырей даже среди собратьев-сорняков выделяется особой живучестью, превосходя знаменитый одуванчик и не менее знаменитый осот. Изгнать его с участка стоит огромных трудов, и зачастую дачники проигрывают в битве с ним. Однако — не в одночасье, конечно, — вывести его с «культурной» территории вполне возможно. Как именно это сделать?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Пырей, при всей его цепкости и живучести, не очень любит сильных конкурентов в борьбе за жизненное пространство. Он может, конечно, подавить много кого, однако в этом плане есть и на него управа. Правда, выживая пырей, придется пожертвовать временем — один дачный сезон минимум, но игра стоит свеч.
Можно, разумеется, вести борьбу с ним путем усердного прокалывания и уничтожения растительных остатков, но это, во-первых, очень трудоемко, а во-вторых, — результат отнюдь не гарантирован.
Можно пустить в ход гербициды, вплоть до самых сильных, системных, однако — особенно если пырей надо удалить с огорода, где вы выращиваете овощи, — делать этого я категорически не рекомендую. Яд — он и есть яд, и последствия его применения могут сказаться самым неожиданным (и не очень-то приятным) образом.
Поэтому лучше все-таки применить метод с использованием обычных сидератов. Именно среди них есть вполне себе могучие конкуренты пырею, одновременно не создающие дачнику аналогичных проблем. Самое простое для сидерирования из них — горчица. Очень хорошо душит пырей фацелия, прекрасно его подавляет и озимая рожь, а равно и клевер, но последний — довольно приличный риск: клевер без должного контроля и сам способен быстро превратиться в сорняк, и тогда вам придется заняться уже его истреблением, а это тоже не так просто.
Упомянутые растения сеются на местах интенсивного произрастания пырея, проходят свой жизненный цикл и затем, как и подобает сидератам, заделываются в почву. Обычно за это время они, благодаря своей разветвленной и крепкой корневой системе, портят пырею всю обедню и вытесняют сорняк с ранее занятой территории. Еще один плюс метода — конечно же, хорошо отдохнувшая почва и перспективы большого урожая.