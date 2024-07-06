Какие народные средства помогают от насекомых на дачном участке?
Эксперт разделил «бабушкины рецепты» на годные и не очень.
Эксперт разделил «бабушкины рецепты» на годные и не очень.
Волей-неволей, но соседствовать на даче с насекомыми — самым многочисленным классом живых существ на Земле — нам приходится весь сезон. И, увы, соседство это — не самое приятное. Минимум нейтральное, но, как правило, это война. Причем категорий противника две. Это, собственно, вредители сада и огорода, а еще те шестиногие, которые портят нам жизнь в минуты отдыха: мухи, оводы, слепни и прочее назойливое воинство. Можно ли найти на них управу, не прибегая к химии?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Если взяться за классификацию того, что сейчас принято называть «народными средствами», то можно увидеть, что борьба с садовыми и огородными вредителями ведется ограниченным набором топовых «продуктов». Способ, как правило, один — опрыскивание. Основы же опрыскивающих растворов реально продиктованы нашими бабушками и дедушками и другими пращурами, ибо другого «оружия» в их арсенале не было по объективным причинам — агронаука тогда еще не шагнула так далеко.
Хронометрически позже к ним добавляются мыло — дегтярное или хозяйственное, марганцовка, нашатырный спирт — как ингредиенты тех же растворов.
Безусловно, весь этот арсенал способен произвести определенный отпугивающий эффект, но, увы, очень краткосрочный. Современные вредители адаптированы уже к таким сильным синтетическим ядам, что чеснок или табачная пыль вызвали бы у них гомерический хохот, умей они смеяться.
В деле же борьбы с мухами, слепнями, комарами, муравьями наши наблюдательные бабушки испокон веков использовали нелюбовь этих надоедал к определенным запахам. Поэтому в дело шли посадки гераней, мяты, мелиссы, лимонника, лаванды, той же полыни. Использовали эти растения и в сушеном виде. На этом поприще удалось продвинуться чуть дальше — перечисленные растения и впрямь способны отпугнуть довольно серьезно, особенно если применять данные средства не поодиночке, а в комбинации.