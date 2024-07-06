Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на свои дачи этим летом

«40% россиян планируют за лето потратить на свою дачу от 50 до 100 тысяч рублей… При этом 31% участников опроса признаются, что надеются уложиться в 50 тысяч рублей, которые потратят на рассаду и садовые инструменты», — говорится в исследовании, в котором приняло участие 3 тысячи жителей России.
Однако 17% россиян планируют потратить от 100 до 500 тысяч, закладывая в эту сумму ремонт, в том числе проведение водопровода и канализации в доме, утепление стен и установку стеклопакета. Согласно результатам, есть и те, кто готовится израсходовать на дачу еще больше — 12% респондентов говорили про бюджет от 500 тысяч. В такие расходы входит постройка дома и бани.
В свою очередь на вопрос «Откуда вы планируете брать средства?» большинство (53%) ответили, что уже имеют достаточную сумму на запланированные дачные покупки. Каждый пятый рассчитывает, что деньги на расходы выделят все члены семьи, 14% собираются оплачивать товары для дачи кредитной картой, а 11% — брать кредит. При этом лишь 2% рассчитывают занять нужную сумму у родственников или друзей.
«За последние несколько лет интерес россиян к отдыху на даче вырос… Растущую популярность дачного отдыха можно проследить по росту продаж садового инвентаря и дачной техники — по данным крупнейших торговых сетей товаров для дома и ремонта, в сравнении с прошлым годом, прирост составил 15%… Интересно, что при увеличении расходов россияне не планируют опираться на заемные средства — большинство предпочли отложить средства заранее», — подчеркнула директор по коммуникационной стратегии «Выберу.ру» Анна Романенко.