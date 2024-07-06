10:48 (мск), источник: © РИА Новости

В Подмосковье побиты суточные рекорды по количеству осадков

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В нескольких подмосковных городах в пятницу были побиты суточные рекорды по количеству осадков, в Клину выпал 61 миллиметр, что превысило предыдущий суточный максимум более чем в четыре раза, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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В Подмосковье побиты суточные рекорды по количеству осадков | Источник: © РИА Новости

«В ряде подмосковных городов при прохождении фронта были перекрыты суточные максимумы количества осадков. В частности, 5 июля в Клину за сутки выпал 61 миллиметр, прежний рекорд 1958 года был перекрыт более чем в четыре раза. Пал суточный рекорд и в Черустях, который составлял всего 18,5 миллиметра и принадлежал 1964 году», — написала Позднякова.

Синоптик рассказала, что холодный атмосферный фронт в ночь на субботу еще «поливал» Москву и Московскую область. Наибольшее количество осадков выпало в восточных районах. Самый сильный дождь ночью прошел в поселке Черусти — 41 миллиметр, в Серебряных Прудах выпало 24 миллиметра, а в Коломне — 15 миллиметров.

«На западе Подмосковья дожди были в основном небольшие. И порывистый ветер ночью сохранялся еще на юго-востоке Подмосковья, в Черустях в полночь скорость ветра достигала 19 метров в секунду», — пояснила специалист.

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