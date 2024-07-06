«Чем выше укусит аргиопа, тем страшней»: из-за жары столицу заселяют южные насекомые
Названо, кто из «переселенцев» опасен, а кто — нет.
Названо, кто из «переселенцев» опасен, а кто — нет.
В Москве и Подмосковье из-за потепления климата все больше распространяются насекомые, типичные для южных регионов, — тарантулы, пауки-осы (аргиопы), богомолы, сколии (гигантская оса) и другие. Они начали переселяться в несвойственную для них среднюю полосу в последние пару лет, а сейчас начали активно плодиться в тепле и двигаться еще дальше на север региона. «МК» выяснил у специалистов, кто из мелких «переселенцев» представляет собой опасность, а кто нет?
Зоологи объясняют, что в связи с ежегодным увеличением среднегодовой температуры и всяческими тепловыми рекордами в Москве и Подмосковье уже регулярно встречаются южные виды насекомых — тарантулы, богомолы, аргиопы, красные испанские слизни, а в этом году наблюдается особенно много ос сколий (гигантских ос), размеры которых достигают 5−6 см!
«Это фауна южных степных мест, где, во всяком случае раньше климат был жарче, чем в Москве, — рассказала “МК” зоолог Зоологического музея МГУ Мария Синькова. — Эти виды отмечали и в прошлые годы, но каждый раз они все лучше и лучше закрепляются в регионе, успешно зимуя».
В числе переселившихся к нам «южан» есть как безобидные и полезные, так и крайне неприятные и опасные для человека.
5 июля, к примеру, начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал о том, что в Москве из-за жары появились нетипичные для региона богомолы. Как он отметил, не только богомолам, но и некоторым другим насекомым понравилась теплая московская погода.
Про богомола известно, что человеку он ничего не сделает, он просто кушает других насекомых. Это насекомое даже приносит пользу людям, так как уничтожает насекомых-вредителей сельского хозяйства.
Гигантская оса сколия для человека тоже в принципе безопасна, она не агрессивна в отличие от ос и пчел, поскольку не является колониальным животным и у нее нет необходимости защищать свое гнездо, плюс она тоже уничтожает вредителей сельского хозяйства.
Но сколия может ужалить в ответ, если вы случайно наступите на нее или попытаетесь схватить ее. Укус сколии-гиганта может быть болезненным и вызвать небольшое недомогание, но не представляет серьезной опасности для человека, если у него нет аллергии на укусы насекомых.
Следующий переселенец — аргиопа или паук-оса (паук-кругопряд) — более серьезная угроза для людей. Яд аргиопы схож с ядом шершня и тоже может вызывать аллергические реакции. Но если для взрослого здорового человека укус может пройти незамеченным, то для детей, пожилых людей и домашних животных он представляет большую опасность. Как предупреждает зоолог, чем выше укус, то есть, чем ближе он к органам дыхания, тем более негативными будут последствия. Так, если укус произошел в области лица или шеи, он может вызвать отек дыхательных путей и спазмы бронхов, от чего человек может начать задыхаться. Поэтому в случае укуса аргиопы вблизи органов дыхания необходимо немедленно обратиться за медпомощью. Симптомы могут включать в себя сильную боль, отечность, зуд, покраснение кожи и затрудненное дыхание.
Плюс в том, что этого паука-кругопряда легко обнаружить: он не будет прятаться по щелям, а будет восседать на большой красивой круглой паутине где-нибудь между ветками, в дверном проеме, в туалете.
«Как правило, в целях самозащиты они сначала раскачиваются и этим предупреждают, а потом падают в траву и уползают», — рассказал он. Также он порекомендовал, если все-таки такой паук укусит, не чесать место укуса, а приложить к нему лед, принять антигистаминные препараты и обратиться к врачам.
Еще один с виду грозный южный экземпляр, который встречается в наших краях, — тарантул, который относится к семейству пауков-волков (звучит и впрямь угрожающе).
«Тарантул обыкновенный среднерусский и особой опасности для человека не представляет, — успокоила Мария Синькова. — Хотя, конечно, если он укусит, то это неприятно, и у человека, опять же, могут быть последствия в виде аллергических реакций (на яд тарантула). Но его укус не смертелен. Живет среднерусский тарантул под землей в норках, поедает разных наземных насекомых; большой круговой паутины, какую мы привыкли видеть у пауков, он не плетет, а гоняется за своей добычей по земле».
Как правило, тарантулы кусают человека только в том случае, если пугаются, ощущают какую-то угрозу для себя. Но чаще всего они предпочитают избегать контакта с людьми и предпочитают уйти или спрятаться.
Зоолог добавила, что в последнее время в нашей полосе начал появляться в больших количествах и красный испанский слизень — большой вредитель для сельского хозяйства.
«Испанский слизень сам по себе слаботоксичный, но самая большая его проблема в том, что слизней очень мало кто ест. Потому что, несмотря на его незначительную токсичность, он банально невкусный. При этом он очень агрессивный, то есть, он нападает на посевные и очень много выедает. Поэтому проблем с ним достаточно много».