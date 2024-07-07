Ученые спрогнозировали, когда россиянам ждать магнитных бурь в июле
Жители смогут увидеть полярное сияние.
Жители смогут увидеть полярное сияние.
Магнитную бурю на Земле, скорее всего, стоит ожидать в конце июля. Такой прогноз составила Лаборатория солнечной астрономии.
Эксперты считают, что 28 июля Землю накроет геомагнитная буря класса G1. В следующие два дня магнитосфера будет возбужденной. При этом прогноз может и не сбыться, добавили ученые.
G1 — это самый распространенный класс магнитных бурь. Они могут спровоцировать слабые колебания электросети и вызвать полярные сияния в северных широтах. Слабые сияния смогут наблюдать и жители некоторых российских регионов.
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на людей с болезнями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что на метеозависимость могут повлиять хронические заболевания, снижение ресурсов и защитных сил организма.