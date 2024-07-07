12:34 (мск), источник: ТАСС

В Волгоградской области ожидают жару до 41 градуса

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Сильная жара до 41 градуса ожидается в Волгоградской области в дневные часы 7 и 8 июля. Соответствующее предупреждение выпустило главное управление МЧС РФ по региону.

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Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Днем 7—8 июля на территории Волгоградской области ожидается сильная жара 40−41 градус», — говорится в сообщении.

Накануне синоптики предупреждали о возможных штормовых условиях в Волгоградской области — сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−25 м/с.

С 1 апреля по 31 октября 2024 года в Волгоградской области установлен период пожароопасного сезона. Все силы и средства противопожарной службы переведены на усиленный режим работы.

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