В Волгоградской области ожидают жару до 41 градуса
ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Сильная жара до 41 градуса ожидается в Волгоградской области в дневные часы 7 и 8 июля. Соответствующее предупреждение выпустило главное управление МЧС РФ по региону.
ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Сильная жара до 41 градуса ожидается в Волгоградской области в дневные часы 7 и 8 июля. Соответствующее предупреждение выпустило главное управление МЧС РФ по региону.
«Днем
Накануне синоптики предупреждали о возможных штормовых условиях в Волгоградской области — сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−25 м/с.
С 1 апреля по 31 октября 2024 года в Волгоградской области установлен период пожароопасного сезона. Все силы и средства противопожарной службы переведены на усиленный режим работы.