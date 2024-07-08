В некоторых регионах РФ прогнозируются аномально высокие температуры

«На 4−6 градусов [температура] выше нормы в Иркутской области. На востоке Красноярского края [прогнозируется до плюс] 32−35, даже до 37 градусов. Жарко очень в Забайкалье, аналогичная ситуация. 35−38 градусов [ожидается] в Чеченской Республике. На востоке Таймыра температура будет приближаться к 26−30 градусам 9 и 10 июля», — рассказал Вильфанд.
Он отметил, что к концу недели на юге Дальнего Востока, на юге Сибири, а также на юго-западе Красноярского края, в Забайкалье температура будет выше нормы на 1−2 градуса. «Максимально высокие аномалии, на 8−10 градусов превышающие норму, будут распространяться по всей северной половине Сибирского федерального округа и Дальнего Востока», — добавил метеоролог.
По словам Вильфанда, к концу недели высокая пожароопасность распространится на северную часть Якутии. Сейчас в регионе опасная ситуация на юге и юго-западе.
Опасная ситуация с пожарами и на Урале, там прогнозируются четвертый и пятый классы пожароопасности в центральных регионах: Тюменской и Свердловской областях. В течение длительного периода в регионе наблюдалась холодная погода, на текущей неделе ожидается очень высокий температурный фон без сильных осадков. «В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах [прогнозируется] четвертый-пятый [класс пожароопасности] в течение всей недели», — сообщил Вильфанд.
Метеоролог добавил, что рекордно высокие температуры в субботу были отмечены на Ставрополье — до 41 градуса, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — до 40 градусов, в Калмыкии — до 42 градусов.