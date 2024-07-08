11:19 (мск), источник: ТАСС Наука

Пять мощных вспышек произошли на Солнце в ночь на 8 июля

После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся с нулевого уровня до R1.

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Источник: NASA

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ученые зарегистрировали пять сильных вспышек на Солнце в ночь на понедельник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«В 00:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3733 (N01W84) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 10 минут, в 02:23 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3738 (S09E45) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 18 минут», — сообщили в ИПГ.

Кроме того, в рентгеновском диапазоне в южной полусфере на восточном лимбе зарегистрированы вспышки M2.5, M1.1 и M1.3.

После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся с нулевого уровня (штиль) до R1 (слабо). В настоящее время, согласно данным мониторинга космической погоды, уровень по шкале R показывает штиль.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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