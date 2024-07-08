16:41 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 9 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 9 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Агентство «Москва»

9 июля 2024 года в народном календаре называется «Давид Земляничник». Православные верующие в этот день вспоминают преподобного Давида Солунского — монаха, который жил отшельником в шалаше под миндальным деревом около города Фессалоники в Греции. В шалаше он прожил 70 лет: молился, соблюдал строгий пост и помогал людям: всем, кто к нему приходил, Давид давал душеспасительные советы, а многих исцелил от болезней.

Рассказываем, что можно и нельзя делать 9 июля 2024 года.

Приметы погоды 9 июля

9 июля в календаре народных примет — знаковый день. По нему определяют, каким будет остаток лета.

  • Если в этот день пойдет дождь, он не прекратится до самого сентября.
  • Если, наоборот, погода будет солнечной, значит и остаток лета тоже будет ясным и безоблачным.
  • Жаркий день — к засухе, которая продлится до конца августа.
  • Если увидеть в ночь с 8 на 9 июля сон, через пару недель он сбудется.
  • Если наутро трава покрыта росой, значит, будет хороший урожай огурцов.
  • Если в лесу много ягод, зима будет холодной.

Что можно делать 9 июля

Считается, что именно в этот день в лесу созревают первые ягоды земляники, так что для 10% жителей России, которые считают ее любимой ягодой, этот день — настоящий праздник.

Из ягод земляники получаются отличные пироги, а из листьев — ароматный чай. Девушкам же народная мудрость советует умываться земляничной росой, чтобы придать коже лица сияние и свежесть.

Считается, что в этот день пчелы приносят первый мед — самое время осмотреть улей (если он у вас есть).

Еще это хороший день, чтобы давать деньги в долг — считается, что все вернется сторицей.

Что запрещено делать 9 июля

Без земляники в этот день никак, особенно беременным: в старину считали, что если выйти из дома, не взяв с собой землянику или ее листья, роды будут тяжелыми.

Еще в этот день женщинам запрещалось надевать чужие украшения, чтобы свое счастье не ушло к другому человеку.

Запрещено было обижать домашних животных — иначе вас ждет финансовый крах или гибель скота. К домашним животным, конечно, лучше хорошо относиться всегда, даже если они уже выглядят не очень.

Не стоит начинать планировать помолвку или свадьбу — брак окажется недолгим и несчастливым. Лучше поесть земляники и отложить большие планы на другой день.

Георгий Мазуркевич

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