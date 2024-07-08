Народные приметы на 9 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 9 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 9 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
9 июля 2024 года в народном календаре называется «Давид Земляничник». Православные верующие в этот день вспоминают преподобного Давида Солунского — монаха, который жил отшельником в шалаше под миндальным деревом около города Фессалоники в Греции. В шалаше он прожил 70 лет: молился, соблюдал строгий пост и помогал людям: всем, кто к нему приходил, Давид давал душеспасительные советы, а многих исцелил от болезней.
Рассказываем, что можно и нельзя делать 9 июля 2024 года.
9 июля в календаре народных примет — знаковый день. По нему определяют, каким будет остаток лета.
Считается, что именно в этот день в лесу созревают первые ягоды земляники, так что для 10% жителей России, которые считают ее любимой ягодой, этот день — настоящий праздник.
Из ягод земляники получаются отличные пироги, а из листьев — ароматный чай. Девушкам же народная мудрость советует умываться земляничной росой, чтобы придать коже лица сияние и свежесть.
Считается, что в этот день пчелы приносят первый мед — самое время осмотреть улей (если он у вас есть).
Еще это хороший день, чтобы давать деньги в долг — считается, что все вернется сторицей.
Без земляники в этот день никак, особенно беременным: в старину считали, что если выйти из дома, не взяв с собой землянику или ее листья, роды будут тяжелыми.
Еще в этот день женщинам запрещалось надевать чужие украшения, чтобы свое счастье не ушло к другому человеку.
Запрещено было обижать домашних животных — иначе вас ждет финансовый крах или гибель скота. К домашним животным, конечно, лучше хорошо относиться всегда, даже если они уже выглядят не очень.
Не стоит начинать планировать помолвку или свадьбу — брак окажется недолгим и несчастливым. Лучше поесть земляники и отложить большие планы на другой день.
Георгий Мазуркевич