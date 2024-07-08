Объясняем, почему градины бывают большие и как они держатся в небе
А еще даем практические советы, как уберечься от града.
А еще даем практические советы, как уберечься от града.
В июне 2024 года лобовое стекло автомобиля в Джонсон Сити, Техас, разбила градина размером с грейпфрут, а в Южной Дакоте, Канзасе и Небраске очевидцы отмечали осадки еще более крупного размера. Серьезный град может побить деревья, повредить самолет и даже пробить крышу дома. Как в небе образуются такие большие градины, как они там держатся и почему в последние годы непогода становится все суровее, объясняет Брайан Тан, доцент кафедры физики атмосферы Университета Олбани.
Град формируется из крошечных кристалликов льда, которые уносит восходящий поток грозы. В грозовом облаке эти зародыши градин наталкиваются на переохлажденную воду. Переохлажденная вода — это вода с температурой ниже нуля, которая осталась жидкой, потому что не нашла точки для кристаллизации. Это нестабильное состояние, которое легко меняется.
Кристаллики льда становятся такими точками, тут же обрастают твердеющей водой, растут в размерах — и потом уже под влиянием силы притяжения игнорируют сложную физику атмосферы и несутся к земле, по пути продолжая собирать частички воды, которые встретятся им по пути.
Размер градин, таким образом, зависит от размеров грозового облака, силы ветра и влажности воздуха. Крупные и продолжительные грозовые облака, называемые суперъячейками, порождают самые крупные градины — в восходящих потоках таких облаков льдинки могут продержаться 10−15 минут, прежде чем под огромным весом ринутся вниз.
Град особенно губителен для сельского хозяйства — даже мелкие градины наносят растениям серьезный ущерб и могут испортить урожай.
Более крупный град опасен уже для людей, животных, домов и техники. В последние годы ущерб от града фиксируют все чаще, особенно в США — но, как объясняет Брайан порталу TheConversation, в первую очередь это связано с тем, что в районах, где традиционно выпадает град, стало селиться больше людей.
Брайан утверждает, что согласно исследованиям, которые проводит он и его коллеги, с 1979 года град в США определенно стал крупнее. В первую очередь это связывают с потеплением — воздух становится горячее, штормы — активнее, больше воды испаряется и потом выпадает в виде града.
Кроме того, из-за потепления мелкие градины просто растают, не успев долететь до земли, рассуждает ученый — поэтому, вероятно, людям кажется, что весь град, который выпадает, стал крупнее. Поскольку тенденция на потепление не меняется, вероятно, в будущем нас ждут еще более крупные ледяные осадки, предупреждает ученый.
Попасть в град — страшно и опасно. Вот несколько советов, которые дает ученый:
После града Брайан советует успокоиться, оценить ущерб — и обязательно проверить, покрывает ли погодные условия ваша страховка.
А вообще кроме града и дождя с неба может упасть много чего странного — ученые составили подборку необычных случаев дождей из предметов.
Георгий Мазуркевич