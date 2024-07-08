16:36 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Объясняем, почему градины бывают большие и как они держатся в небе

А еще даем практические советы, как уберечься от града.

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Источник: Jeremy Crabtree

В июне 2024 года лобовое стекло автомобиля в Джонсон Сити, Техас, разбила градина размером с грейпфрут, а в Южной Дакоте, Канзасе и Небраске очевидцы отмечали осадки еще более крупного размера. Серьезный град может побить деревья, повредить самолет и даже пробить крышу дома. Как в небе образуются такие большие градины, как они там держатся и почему в последние годы непогода становится все суровее, объясняет Брайан Тан, доцент кафедры физики атмосферы Университета Олбани.

Как градины вырастают до таких размеров?

Град формируется из крошечных кристалликов льда, которые уносит восходящий поток грозы. В грозовом облаке эти зародыши градин наталкиваются на переохлажденную воду. Переохлажденная вода — это вода с температурой ниже нуля, которая осталась жидкой, потому что не нашла точки для кристаллизации. Это нестабильное состояние, которое легко меняется.

Кристаллики льда становятся такими точками, тут же обрастают твердеющей водой, растут в размерах — и потом уже под влиянием силы притяжения игнорируют сложную физику атмосферы и несутся к земле, по пути продолжая собирать частички воды, которые встретятся им по пути.

Размер градин, таким образом, зависит от размеров грозового облака, силы ветра и влажности воздуха. Крупные и продолжительные грозовые облака, называемые суперъячейками, порождают самые крупные градины — в восходящих потоках таких облаков льдинки могут продержаться 10−15 минут, прежде чем под огромным весом ринутся вниз.

Чем крупнее град, тем сильнее ущерб

Град особенно губителен для сельского хозяйства — даже мелкие градины наносят растениям серьезный ущерб и могут испортить урожай.

Более крупный град опасен уже для людей, животных, домов и техники. В последние годы ущерб от града фиксируют все чаще, особенно в США — но, как объясняет Брайан порталу TheConversation, в первую очередь это связано с тем, что в районах, где традиционно выпадает град, стало селиться больше людей.

А как же изменения климата?

Брайан утверждает, что согласно исследованиям, которые проводит он и его коллеги, с 1979 года град в США определенно стал крупнее. В первую очередь это связывают с потеплением — воздух становится горячее, штормы — активнее, больше воды испаряется и потом выпадает в виде града.

Кроме того, из-за потепления мелкие градины просто растают, не успев долететь до земли, рассуждает ученый — поэтому, вероятно, людям кажется, что весь град, который выпадает, стал крупнее. Поскольку тенденция на потепление не меняется, вероятно, в будущем нас ждут еще более крупные ледяные осадки, предупреждает ученый.

Как обезопасить себя во время града

Попасть в град — страшно и опасно. Вот несколько советов, которые дает ученый:

  • если вы за рулем, припаркуйтесь на обочине и переждите град в машине. Если видите неподалеку гараж или навес, медленно доедьте до него, чтобы укрыть автомобиль.
  • Если град застиг вас на улице, срочно ищите крепкое укрытие, в идеале — дом. Если укрытия поблизости нет, постарайтесь прикрыть чем-нибудь голову.
  • Если вы в доме, не подходите к окнам и не выходите наружу, пока град не закончится.

После града Брайан советует успокоиться, оценить ущерб — и обязательно проверить, покрывает ли погодные условия ваша страховка.

А вообще кроме града и дождя с неба может упасть много чего странного — ученые составили подборку необычных случаев дождей из предметов.

Георгий Мазуркевич

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