Ягодный сезон: семь советов, как отстирать вещи без химии
Пятна от ягод, как и от любых других натуральных красителей, легко вывести. Главное, действовать оперативно.
Пятна от ягод, как и от любых других натуральных красителей, легко вывести. Главное, действовать оперативно.
Наступил июль, а это значит, что сезон ягод в самом разгаре. И если взрослые еще могут аккуратно съесть любимое лакомство и помыть после этого руки, то дети, испачкавшись, начинают вытирать их об себя.
В редакции «Мел» рассказали, как без отбеливателей и химии постирать вещи, чтобы на них не осталось следов ягод.
Вскипятите воду в кастрюле и положите туда испачканную вещь и на 2−3 минуты. После нужно всего лишь прополоскать ее и высушить.
Только помните, что такая стирка подойдет для изделий из хлопка или льна. Синтетические ткани могут деформироваться от воздействия кипятка.
Воздействуйте кипятком на на пятно от ягод локально. Для этого выверните испачканную вещь наизнанку, натяните на кастрюлю или миску и закрепите по краям прищепкой, веревкой или резинкой. Аккуратно начинайте лить горячую воду на пятно, пока оно не исчезнет.
Помните, что шерсть и шелк не любят кипяток. Чтобы вывести пятно с таких тканей, лучше всего воспользоваться услугами химчистки.
Если под рукой нет кипятка, посыпьте пятно солью, а через пять минут стряхните вещество с ткани. Это облегчит стирку и поможет быстрее отстирать ткань.
Нанесите уксус на ватный диск и приложите к пятну на 10−15 минут. После необходимо хорошо прополоскать вещь в прохладной воде.
Если пятно обширное, следует развести уксус в теплой воде и замочить вещь на 30−60 минут. Затем постирайте ее руками или в стиральной машине.
Для избавления от пятен подойдет отбеливающая зубная паста. Нанесите ее на пятно, аккуратно щеткой вбейте в ткань и подождите 5−10 минут. После этого достаточно прополоскать вещь в прохладной воде и постирать в машинке.
Отстирать пятно от ягод поможет перекись водорода. Для этого необходимо нанести 3%-ный раствор на проблемный участок ткани и оставить на 10 минут. Затем прополоскайте вещь в холодной воде и постирайте в машинке.
Не используйте перекись водорода на цветных вещах, так как на них останутся разводы.
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Анна Морозова