Ураган «Берил» оставил без электричества 2 миллиона американцев
Техас в темноте, отмена авиарейсов, скорость ветра до 151 км/ч и другие последствия урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона.
Техас в темноте, отмена авиарейсов, скорость ветра до 151 км/ч и другие последствия урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона.
Ураган «Берил», обрушившийся на Техас в понедельник, оставил без электричества более 2 миллионов человек, согласно информации сайта PowerOutage.us.
Как сообщают журналисты CNN, стихия также стала причиной отмены почти 1,8 тысячи авиарейсов. В частности, в результате урагана были отменены около 80% рейсов в аэропорту Хьюстон Интерконтинентал и порядка 60% рейсов в аэропорту имени Уильяма П. Хобби. Несколько других аэропортов Техаса также столкнулись с задержками или отменами рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.
Местные власти заявили, что в результате действий урагана в Техасе погиб один человек.
Скорость ветра в урагане «Берил» в среднем достигала 119 км/ч, максимальная зафиксированная скорость — 151 км/ч. Таким образом, ураган «Берил» был классифицирован как ураган первой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
Центр урагана находится примерно в 50 км к юго-западу от мегаполиса Хьюстона. «Берил» продолжает двигаться на север со скоростью около 20 км/ч.
Шкала Саффира-Симпсона делит ураганы на пять категорий, основываясь на силе ветров, которые в них наблюдаются. Для ураганов первой категории характерна скорость ветра от 119 до 153 км/ч.
Ранее «Берил» уже прокатился по Карибскому региону, затронув такие страны как Ямайка и Венесуэла, а также обрушился на Мексику.
Нина Лютикова