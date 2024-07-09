Метеорологи назвали сроки жаркой погоды в регионах России

«Не каждый день максимальная температура будет достигать отметки в 30−31 градус, но будут преобладать значения в 27−29 градусов, что для города уже соответствует жаркой погоде», — пояснила она.
По области, по ее словам, будет преобладать температура воздуха в 24−29 градусов тепла.
Как минимум до конца этой недели температуры выше нормы ожидаются также в южной половине европейской части России, добавил руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. Столбики термометра уже в начале недели поднялись до 30−35 градусов в Воронеже, Курске, Белгороде, Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, на Северном Кавказе. В Калмыкии и Астраханской области они достигли отметки в 42 градуса.
Повышение температуры, отметил он, ожидается к концу недели и в Санкт-Петербурге: она достигнет 25−27 градусов.