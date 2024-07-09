В регионах Северного Кавказа ожидаются дожди с грозами и градом

«9 июля ожидается сильная жара в Ставропольском крае (до 40 градусов), Кабардино-Балкарии, Северной Осетии (до 38 градусов), 9—10 июля — в Ингушетии, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. 9—11 июля — в Северной Осетии прогнозируются сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−23 м/с (в Северной Осетии — до 25 м/с)», — говорится в сообщении.
Кроме того, ухудшение погоды может повлечь за собой подъем уровня воды на реках до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема.