09:55 (мск), источник: ТАСС

В регионах Северного Кавказа ожидаются дожди с грозами и градом

ТАСС, 9 июля. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалистым ветром в середине недели на территории регионов Северного Кавказа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Источник: РИА "Новости"

«9 июля ожидается сильная жара в Ставропольском крае (до 40 градусов), Кабардино-Балкарии, Северной Осетии (до 38 градусов), 9—10 июля — в Ингушетии, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. 9—11 июля — в Северной Осетии прогнозируются сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−23 м/с (в Северной Осетии — до 25 м/с)», — говорится в сообщении.

Кроме того, ухудшение погоды может повлечь за собой подъем уровня воды на реках до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема.

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