Стало известно, куда россияне ездят отдыхать, чтобы спастись от жары
Спрос на загородные дома и глэмпинги у воды в России вырос на 35%
Спрос на загородные дома и глэмпинги у воды в России вырос на 35%
Июнь и июль в России выдались рекордно-жаркими, знойными и влажными, что тяжело сказывается для многих россиян, кому сложно переносить подобную погоду. На этом фоне граждане массово побежали искать возможность отдохнуть от зноя, и ближайшей из таких оказались арендованные домики на берегах рек и озёр. О тенденциях в туризме на фоне жары сообщают «Яндекс. Путешествия».
Так, глэмпинги и арендованные домики стали популярнее на 35%, ведь это возможность недолго, и относительно недорого, передохнуть от городской жары у воды. Рост показывают и отели с бассейнами, которые забронировали в июне-июле на 21% больше, чем в 2023 году.
Причём всё зависит от региона. Если в центральных областях России люди чаще выбирают места для отдыха в своих или соседних регионах, то жители Новосибирской области, например, стали чаще ездить на Алтай. Исследователи отметили, что подобные путешествия с целью охладиться россияне заранее не планируют, билеты и брони оформляются за 3−4 дня до непосредственного отдыха.
Также сервис назвал топ самых выгодных из популярных для подобных целей направлений. Первые три места у Уфы, Арамиля и бобровского района (Воронежская область), со средней ценой за ночь в 2164, 2200 и 2950 рублей соответственно. Также недорого выходит отдохнуть в Чайковском (Пермский край), Камышине (Волгоградская область), Старомайнском районе (Ульяновская область), Карабашинском горокруге (Челябинская область), Кормиловском районе (Омская область), селе Бжид (Краснодарский край) и станице Абадзехской (Абхазия).