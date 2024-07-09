16:36 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 10 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 10 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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В народе этот день называют Самсон Сеногной. 10 июля традиционно убирали сено. Работы старались закончить пораньше, чтобы оно успело высохнуть под солнцем.

Православные в этот день вспоминают святого Сампсона Странноприимца — сына знатных римлян, который вел праведную жизнь, а после смерти родителей освободил рабов и раздал все наследство нищим.

Приметы погоды на 10 июля

  • Если в этот день идет дождь, значит, он не прекратится до самого конца лета (поэтому сено будет не высушить, отсюда и название «сеногной»).
  • Если поутру на поле цветы не раскрылись — будет дождь.
  • Если пчелы летают беспокойно, то наоборот, будет сухо.
  • Радуга над рекой — к ясному дню.

Что можно делать 10 июля

В память о святом Сампсоне этот день отлично подходит для благих дел, чтобы делиться с близкими и помогать нуждающимся. Поэтому 10 июля стоит:

  • подавать милостыню;
  • позвать гостей и угостить их всем вкусным, что есть в доме;
  • пускать на ночлег странников;
  • навести в доме порядок.

Согласно приметам, всех, кто будет гостеприимен и радушен в этот день, в будущем ждет достаток и счастье.

Что запрещено делать 10 июля

В этот день нельзя игнорировать просьбы близких — не стоит откладывать помощь на потом. Ниже рассказываем, что еще запрещено 10 июля, согласно приметам.

  • В этот день нельзя жадничать. Если к вам пришли гости, стоит позаботиться о вкусном угощении и сделать так, чтобы им было комфортно.
  • Лучше не отправляться в дорогу и не начинать отношения — большие начинания в этот день не сулят ничего хорошего.
  • Девушкам в этот день не стоит назначать свидания у берез — считается, что такая встреча с молодым человеком пройдет скучно.
  • Незамужним девушкам не стоит кусать свои губы, если они хотят выйти замуж.

Георгий Мазуркевич

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