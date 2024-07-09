Народные приметы на 10 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 10 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 10 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народе этот день называют Самсон Сеногной. 10 июля традиционно убирали сено. Работы старались закончить пораньше, чтобы оно успело высохнуть под солнцем.
Православные в этот день вспоминают святого Сампсона Странноприимца — сына знатных римлян, который вел праведную жизнь, а после смерти родителей освободил рабов и раздал все наследство нищим.
В память о святом Сампсоне этот день отлично подходит для благих дел, чтобы делиться с близкими и помогать нуждающимся. Поэтому 10 июля стоит:
Согласно приметам, всех, кто будет гостеприимен и радушен в этот день, в будущем ждет достаток и счастье.
В этот день нельзя игнорировать просьбы близких — не стоит откладывать помощь на потом. Ниже рассказываем, что еще запрещено 10 июля, согласно приметам.
Георгий Мазуркевич