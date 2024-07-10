Народные приметы на 11 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 11 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 11 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народе этот день называют Крапивное заговенье. Считалось, что после этого дня крапива теряет свои лечебные свойства, поэтому именно в этот день ее активно собирали и готовили.
Еще крапиву развешивали у окон и дверей, чтобы отпугнуть духов, и делали из нее ткань. Считалось, что собирать крапиву нужно голыми руками, потому что это полезно для здоровья. Главное — соблюдать осторожность и убедиться, что у вас нет аллергии: ожог крапивы может быть очень опасным.
Согласно народным приметам, если в этот день кукушка не кукует — значит, зима придет рано. А какие еще приметы связаны с этим днем?
Днем в этот день собирали крапиву, а к вечеру молодежь отправлялась в поле гулять и веселиться, а старшее поколение готовило из крапивы кушанья. Что еще можно делать 11 июля, расскажем ниже.
В канун Петрова дня лучше не начинать крупных дел, и вообще не принято работать — лучше заняться домом и уборкой. Вот еще несколько вещей, которые не следует делать.
Георгий Мазуркевич