11:08 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 11 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 11 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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В народе этот день называют Крапивное заговенье. Считалось, что после этого дня крапива теряет свои лечебные свойства, поэтому именно в этот день ее активно собирали и готовили.

Еще крапиву развешивали у окон и дверей, чтобы отпугнуть духов, и делали из нее ткань. Считалось, что собирать крапиву нужно голыми руками, потому что это полезно для здоровья. Главное — соблюдать осторожность и убедиться, что у вас нет аллергии: ожог крапивы может быть очень опасным.

Приметы погоды на 11 июля

Согласно народным приметам, если в этот день кукушка не кукует — значит, зима придет рано. А какие еще приметы связаны с этим днем?

  • Если лес шумит, а ветра нет — к дождю.
  • Сорока летает рядом с домом — к дождю.
  • Если уже начался листопад — к сентябрю все деревья будут голыми.
  • Поднялась вода в реках — к ненастью.
  • Если при хорошей погоде появилась радуга — быть беде.

Что можно делать 11 июля

Днем в этот день собирали крапиву, а к вечеру молодежь отправлялась в поле гулять и веселиться, а старшее поколение готовило из крапивы кушанья. Что еще можно делать 11 июля, расскажем ниже.

  • Готовить еду с крапивой: щи, пирожки и салаты.
  • Навести дома порядок и подмести пол, причем не метлой, а веником из крапивы: он поможет вымести все беды и неудачи из жизни.
  • В этот день ищут мифическое растение Петров крест: считается, что он приносит удачу.

Что запрещено делать 11 июля

В канун Петрова дня лучше не начинать крупных дел, и вообще не принято работать — лучше заняться домом и уборкой. Вот еще несколько вещей, которые не следует делать.

  • нельзя подстригать маленьких детей — согласно примете, они начнут болеть;
  • лучше не играть свадьбу, иначе пара скоро разойдется, а потом каждый из супругов еще дважды женится;
  • не стоит покупать мед, он быстро забродит;
  • нельзя отдавать долги или совершать крупные покупки.

Георгий Мазуркевич

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