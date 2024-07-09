15:04 (мск), источник: ТАСС

В нескольких регионах Сибири 9−10 июля ожидаются дожди, грозы и град

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Дожди, грозы и град ожидаются 9—10 июля в Красноярском, Алтайском крае, в Кемеровской и Иркутской области, в Республике Алтай и Хакасии. В Тыве в эти дни, наоборот, прогнозируют жару до 36 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Источник: AP 2023

«9−10 июля в Кемеровской области, 10 июля в Алтайском крае сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 18−23 м/с. В южных районах Красноярского края 9 июля сильная жара (до плюс 35 градусов), 10 июля сильный дождь, гроза, град», — сказано в сообщении.

Также 9—12 июля в Иркутской области ожидается ливневый сильный дождь, гроза, 11 июля — ветер до 20 м/с, 11—12 июля — град.

10 июля в Республике Алтай и в центральных районах Красноярского края прогнозируют сильный дождь, грозу. В Хакасии ожидаются сильный дождь, гроза, град.

По данным синоптиков, 9—10 июля в Тыве будет сильная жара до плюс 36 градусов.

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