В нескольких регионах Сибири 9−10 июля ожидаются дожди, грозы и град
ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Дожди, грозы и град ожидаются
ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Дожди, грозы и град ожидаются
«9−10 июля в Кемеровской области, 10 июля в Алтайском крае сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 18−23 м/с. В южных районах Красноярского края 9 июля сильная жара (до плюс 35 градусов), 10 июля сильный дождь, гроза, град», — сказано в сообщении.
Также
10 июля в Республике Алтай и в центральных районах Красноярского края прогнозируют сильный дождь, грозу. В Хакасии ожидаются сильный дождь, гроза, град.
По данным синоптиков,