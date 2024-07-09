Температура в Долине Смерти достигла аномальных высот: может перебить все рекорды
Опасная жара сохранится до конца этой недели.
Опасная жара сохранится до конца этой недели.
«Палящие температуры» и «Долина смерти» — это два термина, которые не удивительно сочетать вместе, но рекордная и продолжительная жара, которая в настоящее время бушует на западе США, привела к тому, что за последнюю неделю температура во впадине региона достигла почти мировых рекордных значений.
Температура в городе Фернес-Крик, который расположен ниже уровня моря и удерживает титул обладателя самой высокой зарегистрированной температуры в мире — 56,7 градусов по Цельсию была зафиксирована 10 июля 1913 года — поднялась до 40 градусов, и ко второй неделе июля достигла 50 градусов по Цельсию.
Жара продолжает усиливаться, пока температура не достигла 54 градусов по Цельсию. Ожидается, что такие максимумы сохранятся до 11 июля, и в результате Национальная метеорологическая служба объявила предупреждение о чрезмерной жаре до позднего вечера четверга.
Аналогичным образом, в Национальном парке Долина Смерти в настоящее время действует предупреждение об экстремальной летней жаре, оповещающее посетителей о необходимых мерах предосторожности в связи с аномальными температурами.
«Ожидайте высоких температур от 43 до 54. Сократите время пребывания на улице в жару. Не ходите в походы после 10 часов утра. Пейте много воды. Путешествуйте, чтобы выжить; сотовые телефоны на большей части территории парка не работают», — заявляют власти.
Подобные предупреждения принимаются, поскольку в такую экстремальную жару возрастает риск заболеваний, связанных с жарой. Сообщается, что группе из шести мотоциклистов, проезжавших по Бэдуотер-Бейсин, стало плохо: один из участников группы скончался, а другой был доставлен в больницу с «тяжелой тепловой болезнью».
«Помимо невозможности остыть во время езды из-за высокой температуры окружающего воздуха, путешествие на мотоцикле по Долине смерти в такую жару осложняется необходимостью ношения тяжелого защитного снаряжения, чтобы уменьшить количество травм во время аварии», — сообщают представители парка «Долина Смерти».
Управляющий парком Майк Рейнольдс отмечается, что несмотря на то, что в Долине Смерти сейчас очень интересное время для установления мировых рекордов температуры, он рекомендует посетителям тщательно выбирать свои занятия, избегая длительного пребывания вне автомобиля или здания с кондиционером при такой высокой температуре.
В середине июня в национальном парке Долина Смерти также стояла сильная жара, и во время празднования Дня Освобождения 19 июня было объявлено чрезвычайное положение, когда вход в парк — и в любой другой национальный парк — был бесплатным.
По словам метеорологов, огромный тепловой купол циркулирует над Калифорнией и западными районами США, ежедневно повышая температуру внутри страны. В ближайшие 10 дней также на большей части западного побережья Северной Америки не прогнозируется осадков. В некоторых городах США, в том числе в Лас-Вегасе, штат Невада, могут быть установлены исторические температурные рекорды. В некоторых случаях температура в Лас-Вегасе достигает 46 градусов по Цельсию пять дней подряд, что обычно бывает только раз в году.
Кроме того, синоптики обеспокоены, что на следующей неделе повысит опасность лесных пожаров из-за низкой относительной влажности и палящей жары.