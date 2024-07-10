Кошмар возвращается? Климатолог сравнил нынешнее лето с летом 2010 года
Текущее лето в Москве оказалось даже жарче, чем в кошмарном 2010-м.
Текущее лето в Москве оказалось даже жарче, чем в кошмарном 2010-м.
Текущее лето в Москве оказалось даже жарче, чем в кошмарном 2010-м, когда из-за длительной засухи и высокой температуры по всему Подмосковью бушевали пожары. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал климатолог Николай Терешонок. Также специалист объяснил, почему в этом году такой опасности пока нет.
Напомним, что летом 2010 года на территории центральной части завис блокирующий антициклон, который принес рекордную жару и засуху, что привело к возникновению природных пожаров. Тогда в течение почти двух месяцев жителей столицы душил смог от горящих торфяников. В мае этого года синоптики предрекали, что ситуация может повториться. И в одном специалисты оказались правы: июнь нынешнего года действительно оказался на 2 градуса теплее, чем в 2010.
«Среднемесячная температура в июне 2010 года была 18,8 градусов, а в 2024 — 19,9. То есть в этом году первый месяц лета был даже жарче. О среднем за июль говорить пока рано, но одно можно сказать наверняка — в этом году тоже аномально жарко. Тогда температура в столичном регионе почти достигала 40 градусов, сейчас пока до 35 по области», — рассказал Николай Терешонок.
Но при этом, повышенной пожароопасности не наблюдается и не предвидится в ближайшем будущем. Дело в том, что в 2010 году блокирующий антициклон стоял на месте таким образом, что воздух в центральную Россию поступал только с территории Казахстана и Средней Азии, то есть был исключительно сухим. А в этом году большая часть выноса воздушных масс приходит из Средиземноморья и приносит с собой обильные осадки.
«В 2010 году за июнь месяц выпало 62,3 миллиметров осадков, а в 2024 — 195,7. Трехкратная разница. А если посмотреть на июль, то пропасть между этими двумя годами еще больше увеличивается: на ВДНХ за весь месяц зафиксировали 11,9 миллиметра, а на некоторых метеостанциях Подмосковья результаты были и вовсе от 0 до 4 миллиметров, то есть их практически не было. Да и 11,9 — это показатель на уровне Саудовской Аравии. В этом году точную информацию за июль еще, естественно не подсчитали, но выпало уже значительно. Только за первую неделю уж точно четверть месячной нормы», — объяснил Терешонок.
При этом причины жаркого лета, по словам климатолога, в некотором смысле те же, что и в 2010 году. Речь, конечно же, про глобальное потепление.
«На самом деле, мы параллель между 2010 и 2024 особо не проводим. Повторение тут только по температурному фону, так как этим летом также наступила аномальная жара. А причина у этого та же, что и в 2010 году — глобальное потепление. Оно может проявляться по-разному, но итог всегда остается один: из года в год температурный фон в среднем по планете постоянно повышается. В этом году, конечно, на нас дополнительно повлиял 11-летний солнечный цикл, который сейчас на пике, и в некотором смысле отразилось на нас и Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана — прим. ред.). Но даже если бы не было повышенной солнечной активности и каких-то теплых течений, температурный рост все равно был бы заметен», — резюмировал Терешонок.