Вильфанд: к выходным в Москве станет жарче

«С субботы начинаются изменения циркуляции воздуха, хотя давление падает — облачность будет больше, сильных осадков не ожидается, но возможен небольшой дождь. Казалось бы, солнце будет не так сильно жарить, но меняется циркуляция: воздушные массы будут идти с запада, с востока, с юга, поэтому к выходным дням температура повысится. В субботу [температура может составить] 29 — 31 градус, по области — до 32 градусов, в воскресенье ожидается до 33 градусов», — сказал Вильфанд.
Метеоролог отметил, что и в понедельник температура будет высокой. Ночные температуры также начнут повышаться, потому что воздушные массы будут переходить от запада к востоку, а также двигаться с юга. «Почти восстановление той [жаркой] погоды, которая была на прошлой неделе», — заключил Вильфанд.