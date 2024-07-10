10:10 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд: к выходным в Москве станет жарче

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. К выходным циркуляция воздуха в Москве изменится, давление будет постепенно падать, прогнозируется облачность, однако температура воздуха вновь начнет повышаться. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«С субботы начинаются изменения циркуляции воздуха, хотя давление падает — облачность будет больше, сильных осадков не ожидается, но возможен небольшой дождь. Казалось бы, солнце будет не так сильно жарить, но меняется циркуляция: воздушные массы будут идти с запада, с востока, с юга, поэтому к выходным дням температура повысится. В субботу [температура может составить] 29 — 31 градус, по области — до 32 градусов, в воскресенье ожидается до 33 градусов», — сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что и в понедельник температура будет высокой. Ночные температуры также начнут повышаться, потому что воздушные массы будут переходить от запада к востоку, а также двигаться с юга. «Почти восстановление той [жаркой] погоды, которая была на прошлой неделе», — заключил Вильфанд.

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