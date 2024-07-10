Почему бульдоги, терьеры и мопсы тяжелее переносят жару
У брахицефальных пород более высокий риск перегрева из-за недостаточного теплообмена.
У брахицефальных пород более высокий риск перегрева из-за недостаточного теплообмена.
Брахицефальные породы собак, включая бульдогов, боксеров, бостон-терьеров, пекинесов, китайских мопсов, ши-тцу и мастифов, хуже переносят жару, сообщила РИАМО ветеринар Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина.
Эти породы подвержены риску перегрева из-за недостаточного теплообмена, объяснила специалист.
Она добавила, что форма носа и головы собаки-брахицефала подвергает ее риску развития так называемого брахицефалического синдрома, который приводит к ряду патологий: сужение ноздрей, удлинение мягкого неба
Между тем, терморегуляция у животных происходит через ротовую полость, а также потребление прохладной воды.