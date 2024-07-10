14:08 (мск), источник: Нижегородская правда

Почему бульдоги, терьеры и мопсы тяжелее переносят жару

У брахицефальных пород более высокий риск перегрева из-за недостаточного теплообмена.

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Источник: Ave Calvar/CC0

Брахицефальные породы собак, включая бульдогов, боксеров, бостон-терьеров, пекинесов, китайских мопсов, ши-тцу и мастифов, хуже переносят жару, сообщила РИАМО ветеринар Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина.

Эти породы подвержены риску перегрева из-за недостаточного теплообмена, объяснила специалист.

Она добавила, что форма носа и головы собаки-брахицефала подвергает ее риску развития так называемого брахицефалического синдрома, который приводит к ряду патологий: сужение ноздрей, удлинение мягкого неба и т. д.

Между тем, терморегуляция у животных происходит через ротовую полость, а также потребление прохладной воды.

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