Азиатские дубы мешают другим растениям в Абхазии. Почему так происходит
Они проявляют агрессивное поведение к «соседям».
Они проявляют агрессивное поведение к «соседям».
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели подробное изучение влияния азиатских дубов, завезенных Абхазию в XIX веке, на местную флору. Оказалось, что деревья оказывают негативное воздействие на соседние растения, что может привести к серьезным экологическим последствиям. Об этом сообщается на сайте университета.
С XIX века Абхазия была популярным курортом, сюда завозили экзотические растения со всего мира, чтобы украсить черноморское побережье. На протяжении длительного времени завезенные растения успешно приживались благодаря уникальным климатическим условиям региона. Однако в XXI веке ученые начали замечать, что некоторые из них стали проявлять агрессивное поведение, вытесняя местные растения.
Глобальное потепление и изменение режима осадков создают благоприятные условия для их быстрого распространения. Например, дуб мирзинолистный (Quercus myrsinaefolia Blume), который раньше не проявлял агрессивных свойств, теперь активно вытесняет местные виды.
Доцент кафедры геоботаники СПбГУ Ирина Антонова отмечает, что это вечнозеленое дерево может достигать 20 метров в высоту и образовывать густую тень, препятствуя росту других растений. В итоге молодые дубы занимают территории, в пять раз превышающие площади, занимаемые материнскими растениями.
Дубы не только затеняют другие растения, но и производят большое количество желудей, которые быстро прорастают и захватывают новые территории.
Исследователи предупреждают, что такие процессы могут серьезно угрожать уникальным флористическим комплексам предгорий Абхазии, где обитают редкие и реликтовые виды.
Помимо дубов, в Абхазии агрессивно себя проявляют и другие завезенные растения, такие как золотарник канадский (Solidago canadensis L.) и бакхарис лебедолистный (Baccharis halimifolia L.). Они также угрожают местной флоре, быстро распространяясь и вытесняя естественные виды.
Ранее молекулярные биологи из Сайтамского университета (Япония) с помощью флуоресцентного микроскопа смогли зафиксировать общение растений. Для подачи сигналов опасности ученые использовали специальную помпу, которая транспортировала нужные летучие соединения (сигналы опасности) адресатам. На одни листики посадили гусениц, за другими листьями вели наблюдение и снимали на видео. В коротком десятисекундном ролике видно, как меняется окрас растений при получении сигнала опасности от соседей.