Можно ли замораживать редис на зиму?
Рассказываем, можно ли сохранить редиску в морозилке в течение зимы.
Рассказываем, можно ли сохранить редиску в морозилке в течение зимы.
Очень удобно помыть овощи и бросить их в морозилку и сохранить до зимы. Но не с каждым овощем это возможно. К примеру, редис, замороженный в обычной морозилке при минус 18 градусах, — после разморозки превращается в кашу. Рассказываем, можно ли заморозить редис на зиму.
Редис — очень сочный овощ, если заморозить его в обычной морозилке, то весь сок расширится. И после размораживания редис станет мягким, даже кашеобразным. Поэтому редиску не рекомендуется замораживать в обычной домашней морозилке.
Если у вас есть доступ к морозилке с шоковой заморозкой, где температура опускается ниже −36 градусов, где продукты замерзают за считанные минуты, то вы можете заморозить редис на зиму. Проблема в том, что такие морозилки — промышленная история, обычные бытовые морозильные шкафы такую температуру не поддерживают.
Можно заморозить редис при температуре ниже минус 36 градусов, хранить потом можно в обычной морозилке, при минус 18 градусах.
Банка. Один из самых простых способов: налить банку чистой воды и положить в нее чистый редис, удалив ботву. Банку ставят в холодильник, меняют в ней воду раз в 4 дня. В банке с водой можно сохранить редис в течение 1−1,5 месяца.
Маринование. Редис можно замариновать на зиму, в этом случае он сохранится несколько месяцев. Делается маринованный редис не слишком сложно, в результате вы получаете отличную закуску.
1 кг редиса.
100 мл рисового или винного уксуса.
2 ст. л. сахара.
1 ст. л. крупной соли.
Шаг 1. Редис вымыть, отрезать ботву и хвостики.
Шаг 2. Смешать соль, сахар, уксус и воду. Нагреть, чтобы сахар и соль растворились. Потом остудить.
Шаг 3. Редис уложить в банку, залить подготовленной смесью. Банку закрыть чистой крышкой и выдержать редис 3−4 дня. После этого его можно сразу есть.
Если собираетесь оставлять редис на зиму, то можно банку закатать герметичной крышкой. И потом убрать на хранение в темное место.