Народные приметы на 12 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 12 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 12 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
12 июля — Петров день, или день апостолов Петра и Павла. Согласно учению, именно в этот день Петр и Павел приняли мученическую смерть. У православных верующих в этот день завершается Петров пост — и, как любой православный праздник, этот день обычно посвящали походам в церковь и семейному застолью.
В канун Петрова дня было принято «караулить» солнце. Всю ночь люди веселились, жгли костры, плясали и пели песни, чтобы встретить светило с рассветом — считалось, что это принесет счастье.
Что еще можно сделать в этот день:
Считалось, что Петров день не стоит посвящать мелким мирским делам, склокам и раздорам. Вот, чего не стоит делать 12 июля:
Георгий Мазуркевич