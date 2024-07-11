14:40 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 12 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 12 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: РИА "Новости"

12 июля — Петров день, или день апостолов Петра и Павла. Согласно учению, именно в этот день Петр и Павел приняли мученическую смерть. У православных верующих в этот день завершается Петров пост — и, как любой православный праздник, этот день обычно посвящали походам в церковь и семейному застолью.

Приметы погоды 12 июля

  • дождь в этот день обещает успешный сенокос;
  • пение соловья означает, что зима придет рано, уже в октябре;
  • если в этот день холодно, урожай будет скудным;
  • если росы поутру нет, скоро будет дождь, а если есть — наоборот, дождя в ближайшее время не будет.

Что можно делать 12 июля

В канун Петрова дня было принято «караулить» солнце. Всю ночь люди веселились, жгли костры, плясали и пели песни, чтобы встретить светило с рассветом — считалось, что это принесет счастье.

Что еще можно сделать в этот день:

  • собрать всю семью и отправиться на прогулку или в баню, чтобы смыть все былое (или можно устроить спа-день дома);
  • заключить брак — раньше в этот день было принято праздновать особенно пышные свадьбы;
  • приготовить что-нибудь из рыбы (а православные в этот день молятся Петру-рыболову о том, чтобы рыбалка прошла успешно);
  • заняться творчеством и сделать что-нибудь своими руками — например, слепить фигурку.

Что запрещено делать 12 июля

Считалось, что Петров день не стоит посвящать мелким мирским делам, склокам и раздорам. Вот, чего не стоит делать 12 июля:

  • заниматься уборкой или работать;
  • ругаться, спорить или делать другим пакости, взращивать дурные мысли;
  • брать деньги взаймы.

Георгий Мазуркевич

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