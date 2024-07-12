10:52 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 13 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 13 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Аргументы и факты

В народном календаре 13 июля называют Днем Двенадцати апостолов. По старому стилю эта дата завершала весну, поэтому было принято устраивать весне «поминки»: гулять и танцевать в нарядных сарафанах, жечь чучело весны.

Приметы погоды 13 июля

Считалось, что этот день — самый жаркий в году, и дальше день будет сокращаться, а температура — падать. Вот еще приметы, на которые стоит обратить внимание 13 июля:

  • если облака желтые — к дождю;
  • если услышать кукушку, лето будет долгое и теплое;
  • если утром трава сухая, значит, быть дождю.

Что можно делать 13 июля

Считалось, что сны в ночь с 12 на 13 июля помогают понять, в верном ли направлении движется ваша жизнь — их обязательно нужно запомнить и обдумать. Чем еще стоит заняться в этот день:

  • съесть несколько яиц, которые символизируют жаркое солнце;
  • заводить новые знакомства;
  • стараться делать добрые дела и помогать окружающим.

Что запрещено делать 13 июля

В этот день не принято спорить и отказывать — тем, кто просит о помощи, а также тем, кто зовет вас в гости. Самому, впрочем, в первой половине дня встречи лучше не назначать. Что еще не стоит делать в этот день:

  • не надо хвастаться своим достатком;
  • лучше не злоупотреблять алкоголем;
  • стричь волосы или ногти в этот день — плохая примета;
  • азартные игры в этот день наверняка приведут к крупному проигрышу, так что увлекаться ими тоже не стоит.

Георгий Мазуркевич

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