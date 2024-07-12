Народные приметы на 13 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 13 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 13 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 13 июля называют Днем Двенадцати апостолов. По старому стилю эта дата завершала весну, поэтому было принято устраивать весне «поминки»: гулять и танцевать в нарядных сарафанах, жечь чучело весны.
Считалось, что этот день — самый жаркий в году, и дальше день будет сокращаться, а температура — падать. Вот еще приметы, на которые стоит обратить внимание 13 июля:
Считалось, что сны в ночь с 12 на 13 июля помогают понять, в верном ли направлении движется ваша жизнь — их обязательно нужно запомнить и обдумать. Чем еще стоит заняться в этот день:
В этот день не принято спорить и отказывать — тем, кто просит о помощи, а также тем, кто зовет вас в гости. Самому, впрочем, в первой половине дня встречи лучше не назначать. Что еще не стоит делать в этот день:
Георгий Мазуркевич