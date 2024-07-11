В Анапе запретили плавать в море на надувных матрасах
Все из-за отжимного северо-восточного ветра.
Все из-за отжимного северо-восточного ветра.
На пляжах Анапы из-за усиления отжимного северо-восточного ветра запретили использовать надувные плавательные средства, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Местное управление гражданской обороны и защиты населения попросило жителей курортного города и туристов быть осторожнее, соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье, а также усилить контроль за детьми. Как долго продлится запрет на использование надувных матрасов, не уточняется.
Отжимной ветер — это опасное природное явление, которое способно уносить суда и людей на надувных матрасах, сапбордах, лодках и катамаранах далеко от берега в открытое море. Иногда это происходит за считаные минуты. Порывы такого ветра могут достигать 20−30 м/с, а высота волн — нескольких метров.
Возникновение отжимного ветра — практически ежегодное явление на Черноморском и Азовском побережьях. В 2023 году аналогичный запрет ввели в первых числах июня, в 2022-м это явление пришло к берегам Анапы в начале сентября.
Купальный сезон на Черноморском побережье начался 10 июня, когда температура воды установилась на уровне +22 °C. Но в конце июня в Анапе и Новороссийске море резко остыло. В выходные — 22 и 23 июня — температура воды упала до +16…+17 °C. Из-за этого власти Анапы временно запретили купание.