Что такое «остров тепла»?
Синоптики предупредили об образовании «острова тела» в центре столицы.
Синоптики предупредили об образовании «острова тела» в центре столицы.
Аномальная жара в Москве привела к образованию «острова тепла» в центре мегаполиса. Температура здесь всегда на один-два градуса выше нормы, сообщил агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На этот вопрос Русскому географическому обществу ответил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии МГУ, кандидат географических наук Михаил Локощенко:
— Остров тепла — это повышение температуры в городах по сравнению с окружающей, чаще всего сельской местностью. Это физико-географическое явление было открыто более 200 лет назад, в начале XIX века. Знаменитый английский метеоролог-любитель Люк Говард сравнил данные двух метеостанций — в Лондоне и в предместье — и показал, что в любое время года температура воздуха в городе выше. С тех пор в разных регионах планеты проводились исследования, в результате которых было выявлено, что почти все города отличаются более высокой температурой по сравнению с фоновой местностью. Особенно эта разница заметна в самых крупных городах-мегаполисах.
Как отметил Роман Вильфанд, эффект «острова тепла» происходит, когда «высотные дома, которых очень много в центре города, впитывают солнечную энергию и ночью отдается это тепло не только от асфальта, но и от стен домов, поэтому там всегда на 1−2 градуса выше нормы».