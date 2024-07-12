Какой стороной закапывать в землю косточку авокадо?
Продолжается свифтовское противостояние между остро- и тупоконечниками.
Продолжается свифтовское противостояние между остро- и тупоконечниками.
Попытки выращивать авокадо в условиях, допустим, Подмосковья и севернее имеют определенный успех пока только в комнатной культуре, что неудивительно: чай, не тропики у нас все же. Но и в таких, щадящих условиях любителей экзотики подстерегало немало неприятных сюрпризов. И главной причиной было именно неумелое обращение с косточкой. Как же избежать фатальных ошибок? Разбираемся с экспертом.
Отвечает биолог Михаил Воробьев:
— Главная ошибка почитателей авокадо — попытка поместить косточку фрукта сразу в открытый грунт. Так делать не надо. Прежде чем ее посадить, она должна раскрыться. Иначе вероятность появления всходов крайне мала, в силу различных обстоятельств. И, разумеется, тут каким концом ее закапывать, не имеет никакого значения — в любом случае результат, скорее всего, будет отрицательным.
Поэтому косточка авокадо сначала должна быть помещена просто в воду. И вот здесь уже сторона действительно имеет значение. Осмотрите косточку: острый конец ее — это верх. «Тупой», как правило, приплюснутый — низ. Вот именно им и надо поставить косточку в емкость с водой, причем так, чтобы эта самая вода покрывала ее примерно на треть высоты.
Следите за уровнем воды и по мере ее впитывания подливайте, поддерживая изначально установленный уровень. Вскоре из косточки появятся корешки. Когда они достигнут примерно 2−3 сантиметров в длину, косточка должна дать трещину по всей своей длине. Это и будет сигналом к тому, что ваше авокадо пришла пора пересаживать в почву.
Не забудьте: емкость с почвой надо обязательно снабдить дренажным слоем из традиционного для таких дел керамзита. В собственно почву добавить песка — для облегчения — и, разумеется, органики — перегноя. Все это — в равных пропорциях. Косточку — теперь она с корнями, вы уж точно не промахнетесь — заглубите опять же на треть. Поливать авокадо надо в течение месяца, не реже, чем каждые три дня.