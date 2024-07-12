10:34 (мск), источник: ТАСС

На Кипре произошло землетрясение магнитудой 4,1

НИКОСИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано на юге Кипра. Об этом проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: РИА "Новости"

«Землетрясение подтверждено сейсмологическими данными. Предварительная информация — магнитуда 4,1», — сказано в сообщении центра.

В нем также говорится, что эпицентр располагался в 25 км к юго-западу от Лимасола. Толчок был зафиксирован в 07:34 мск.

Информации об ущербе из-за землетрясения не поступало.

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