На Кипре произошло землетрясение магнитудой 4,1
НИКОСИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано на юге Кипра. Об этом проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
НИКОСИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано на юге Кипра. Об этом проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
«Землетрясение подтверждено сейсмологическими данными. Предварительная информация — магнитуда 4,1», — сказано в сообщении центра.
В нем также говорится, что эпицентр располагался в 25 км к юго-западу от Лимасола. Толчок был зафиксирован в 07:34 мск.
Информации об ущербе из-за землетрясения не поступало.