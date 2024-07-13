Народные приметы на 14 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 14 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 14 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре этот день называется Кузьма и Демьян, или Летние Кузьминки. Этот день считается женским праздником, поэтому женщинам его лучше провести не в делах, а в гуляньях. Православные верующие 14 июля вспоминают бессребреников Косму и Дамиана из Малой Азии, которым за праведную жизнь был ниспослан целительный дар.
Если звезды ярко сверкают на темном небе — будет сильная гроза. Также, согласно приметам, дожди «приносит» и западный ветер. По каким еще приметам можно предугадать погоду, читайте ниже:
Хозяйки в этот день традиционно собирались вместе и варили много каши, а потом всех ей угощали — соседей, родных, гостей и путников. Чем еще занимались 14 июля?
Женщинам в этот день не рекомендуется работать. Считается, что усердный труд 14 июля повлечет за собой нескончаемый поток дел, и «пахать» придется до конца года. В целом Кузьминки — праздник радушия и добросердечия, поэтому вот что еще не стоит делать в этот день:
Георгий Мазуркевич