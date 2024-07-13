14:14 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 14 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 14 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: AP 2023

В народном календаре этот день называется Кузьма и Демьян, или Летние Кузьминки. Этот день считается женским праздником, поэтому женщинам его лучше провести не в делах, а в гуляньях. Православные верующие 14 июля вспоминают бессребреников Косму и Дамиана из Малой Азии, которым за праведную жизнь был ниспослан целительный дар.

Приметы погоды 14 июля

Если звезды ярко сверкают на темном небе — будет сильная гроза. Также, согласно приметам, дожди «приносит» и западный ветер. По каким еще приметам можно предугадать погоду, читайте ниже:

  • если к 14 июля на деревьях уже есть золотистые листья — осень и зима наступят рано;
  • громко поют птицы — погода будет хорошей;
  • мыши в поле уже вьют гнезда — значит, зима будет снежной;
  • пауки спускаются по паутине — ближайшие недели будут теплыми.

Что можно делать 14 июля

Хозяйки в этот день традиционно собирались вместе и варили много каши, а потом всех ей угощали — соседей, родных, гостей и путников. Чем еще занимались 14 июля?

  • Женщины ходили по гостям и отдыхали, или занимались работой по дому.
  • Еще в этот день начинали прополку огорода и собирали первые овощи с грядок.
  • Деньги в этот день лучше копить, а не тратить.
  • Часто в этот день варят малиновое варенье.
  • В старину 14 июля девушки гадали на суженых. Полюбившихся парней можно было «приколоть» к себе, воткнув им в одежду веточку крыжовника.

Что запрещено делать 14 июля

Женщинам в этот день не рекомендуется работать. Считается, что усердный труд 14 июля повлечет за собой нескончаемый поток дел, и «пахать» придется до конца года. В целом Кузьминки — праздник радушия и добросердечия, поэтому вот что еще не стоит делать в этот день:

  • нельзя шиковать и сорить деньгами — это может повлечь крупные траты в дальнейшем;
  • плохо в этот день завидовать чужому счастью, грустить и унывать;
  • не рекомендуется подслушивать чужие секреты и делиться своими — добра из этого не выйдет.

Георгий Мазуркевич

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