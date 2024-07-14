Народные приметы на 15 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 15 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 15 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
15 июля в народном календаре — Берегиня. Берегини — языческие богини, по другой версии — речные русалки. Считалось, что они охраняли дом, быт, хозяйство и покровительствовали прежде всего молодым девушкам. Согласно поверью, на реке берегиня выглядела как утка, а подплывая к берегу, оборачивалась прекрасной девушкой.
Православные в этот день вспоминают положение честной ризы Пресвятой Богородицы. Платье матери Христа, согласно преданию, передавалось от одной незамужней девушки другой, пока в 458 году его не перенесли в специально построенную для этого церковь в пригороде Константинополя. Одеяние торжественно поместили в храм 15 июля, и с тех пор православные отмечают этот день.
Рассказываем, по каким приметам можно определить погоду.
Олицетворением Берегини считали березы — в старину эти деревья почитались как волшебные. Поэтому девушки 15 июля ходили в лес поклониться белоствольным красавицам и попросить у них помощи и защиты. Еще в этот день сажали березу возле дома — чтобы помогала и защищала. Вот что еще стоит поделать в этот день:
Купаться в водоемах в этот день не рекомендовалось — считалось, что русалки утянут вас на дно. Вот что еще не стоит делать в этот день:
Георгий Мазуркевич