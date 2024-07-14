15:47 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Народные приметы на 15 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 15 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: funnyart.club

15 июля в народном календаре — Берегиня. Берегини — языческие богини, по другой версии — речные русалки. Считалось, что они охраняли дом, быт, хозяйство и покровительствовали прежде всего молодым девушкам. Согласно поверью, на реке берегиня выглядела как утка, а подплывая к берегу, оборачивалась прекрасной девушкой.

Православные в этот день вспоминают положение честной ризы Пресвятой Богородицы. Платье матери Христа, согласно преданию, передавалось от одной незамужней девушки другой, пока в 458 году его не перенесли в специально построенную для этого церковь в пригороде Константинополя. Одеяние торжественно поместили в храм 15 июля, и с тех пор православные отмечают этот день.

Приметы погоды 15 июля

Рассказываем, по каким приметам можно определить погоду.

  • В реке плещется сазан — значит, погода будет теплой и ясной.
  • Утром на воде туман стелется — день будет погожим.
  • На кончиках листьев появилась роса — пойдет дождь.
  • Крылатые муравьи кружат в воздухе — к ливню.
  • Сычи кричат в лесу — урожай будет знатным.

Что можно делать 15 июля

Олицетворением Берегини считали березы — в старину эти деревья почитались как волшебные. Поэтому девушки 15 июля ходили в лес поклониться белоствольным красавицам и попросить у них помощи и защиты. Еще в этот день сажали березу возле дома — чтобы помогала и защищала. Вот что еще стоит поделать в этот день:

  • Хорошо поработать — в древности верили, что усердный труд в этот день принесет удачу в будущем.
  • Сходить утром на луг, намочить полотенце в росе и умыться — такое полотенце будет долго приносить здоровье.
  • Попариться в бане и хорошо умыться.
  • Завершить крупное дело.

Что запрещено делать 15 июля

Купаться в водоемах в этот день не рекомендовалось — считалось, что русалки утянут вас на дно. Вот что еще не стоит делать в этот день:

  • В этот день не стоит рыбачить или охотиться, и вообще неаккуратно обращаться с окружающей природой.
  • Переезд в этот день сулит финансовые неурядицы. Перестановку дома тоже лучше делать не стоит.
  • Нельзя врать и сплетничать — будут болеть зубы.
  • Не стоит работать в поле и шить.
  • Лучше не выяснять отношения с любимым человеком — конфликт может стать последним.

Георгий Мазуркевич

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