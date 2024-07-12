19:27 (мск), источник: ТАСС

В России прогнозируют максимально высокие температуры в конце июля и первые дни августа

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Максимально высокие температуры прогнозируются в конце июля и первые дни августа по территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«В континентальных районах максимально высокие температуры [отмечаются] в последние дни июля и первые дни августа. Это самые высокие температуры», — сказал Вильфанд на пресс-конференции о климатических итогах июня, причинах аномальной жары и прогнозе погоды на вторую половину лета.

Вильфанд добавил, что последствиями потепления климата являются так называемые «волны тепла», когда температура превышает в летний период норму на пять градусов и продолжительность этого периода превышает пять дней. По его словам, подобная опасная ситуация отмечается во всем мире.

«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», — рассказал метеоролог.

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