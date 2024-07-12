В России прогнозируют максимально высокие температуры в конце июля и первые дни августа

«В континентальных районах максимально высокие температуры [отмечаются] в последние дни июля и первые дни августа. Это самые высокие температуры», — сказал Вильфанд на пресс-конференции о климатических итогах июня, причинах аномальной жары и прогнозе погоды на вторую половину лета.
Вильфанд добавил, что последствиями потепления климата являются так называемые «волны тепла», когда температура превышает в летний период норму на пять градусов и продолжительность этого периода превышает пять дней. По его словам, подобная опасная ситуация отмечается во всем мире.
«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», — рассказал метеоролог.