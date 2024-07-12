Почему яблони плодоносят не каждый год

По его словам, между сортами яблони существуют отличия по типу плодоношения. Например, есть сорта, у которых плодоношение идет на прутиках (сравнительно длинных, до 25 см однолетних приростах), на кольчатках (плоды формируются на однолетних коротких приростах обычно 2−3 см) и сорта смешанного типа.
Современные сорта относятся к смешанному типу и при хорошей агротехнике могут плодоносить ежегодно.
Яблони с резко выраженной периодичностью (урожай дают не каждый год) обычно являются сортами старой селекции, например, Грушовка Московская, плодоносящие на кольчатках.
Есть сорта, у которых периодичность проявляется слабо, обычно если отмечаются неблагоприятные условия (сорта с боковым типом плодоношения, на прутиках и кольчатках).
Как отмечает Сафин, для современных сортов периодичность плодоношения не характерна и, как правило, связана с действием факторов внешней среды.
Многие вредители (цветоед, букарка, казарка) повреждают бутоны, что приводит к их опадению, а значит, к значительной гибели завязи и к периодичности плодоношения. По словам эксперта, один из самых безопасных и эффективных способов защиты от таких вредителей — использование ловчих поясов.
При дефиците влаги может происходить массовый сброс завязи. «Для яблони организация эффективного и систематического полива имеет важнейшее значение», — говорит он.
Проявление заморозков в период бутонизации яблони ведет к гибели завязи, что наглядно показал 2024 год.
Как избыток (особенно азота), так и недостаток элементов питания (особенно бора, железа и др.) ведут к сбросу завязей и снижают количество плодов. Именно поэтому хорошие результаты для плодоношения дает некорневая подкормка удобрениями, содержащими бор, железо и другие элементы.
Очень важно, по мнению специалиста, контролировать и кислотность почвы под яблоней. Большинство современных сортов, лучше развиваются на почвах с рН = 6,5−7,5, т.е. близких к нейтральным. На кислых почвах, некоторые элементы становятся недоступными для яблони