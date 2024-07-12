Самая жаркая и сухая пустыня на планете окрасилась в фиолетовый цвет
В ней неожиданно распустились цветы.
В ней неожиданно распустились цветы.
Пустыня Атакама в Чили — самая сухая на Земле, за исключением арктических. Обычно в это время года она представляет собой безжизненную пустошь, но сейчас пустыня усеяна пятнами сиреневого цвета — на ее поверхности растут цветы.
На самом деле цветы иногда растут в пустыне, объясняет портал IFLScience, просто не в таком количестве и на несколько месяцев позже — сейчас на южном полушарии середина зимы.
«Цветущая пустыня» (desierto florido) — феномен, который случается раз в несколько лет. На небольшой промежуток времени пространство Атакамы на сотни километров усыпают две сотни видов разных оттенков сиреневого, фиолетового и желтого тонов.
Обычно это случается в сентябре-ноябре, когда в Чили весна. В это время года регулярные дожди, температура и солнечный свет пробуждают флору в пустыне, на небольшой промежуток времени создавая ждущим в земле семенам комфортные условия для жизни.
Таким звучным именем названа крайняя фаза Южной осцилляции — период, когда поверхностные воды в Тихом океане прогреваются так сильно, что начинают влиять на климат всего полушария: температуру, дожди, штормы и ураганы. Именно усилившиеся дожди и вызвали цветение в пустыне, напитав землю водой раньше обычного.
Сезар Писарро, глава отдела сохранения биоразнообразия в Национальной лесной корпорации Чили, объясняет, что цветов еще недостаточно много, чтобы назвать это desierto florido. Но дожди продолжают идти, так что скоро пустыня станет еще более цветущей, уверен ученый.
За последние 40 лет цветы распускались в пустыне всего 15 раз — в прошлый раз так рано это случалось в 2015 году. В 2022 году правительство Чили объявило о создании нового Национального парка в провинции Копиапо, чтобы сохранить природу этого места и позволить всем наслаждаться красотой цветущей пустыни.
Цветы в пустыне — не самый поразительный пример стойкости растений. Недавно ученые обнаружили мох, способный выжить даже на Марсе.
Георгий Мазуркевич